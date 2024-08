UFC: ESPN aumentou os preços do PPV ‘um pouco mais rápido e um pouco mais alto’ do que o esperado, levando a mais pirataria

Os preços do pay-per-view do UFC aumentaram quatro vezes desde que assinamos um acordo de transmissão com a ESPN, e isso levou a ainda mais pirataria de eventos.

Durante uma chamada financeira trimestral na quinta-feira, o presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, reconheceu que a ESPN controla os custos dos pay-per-views, o que é um direito da ESPN após assinar um acordo para incluir esses eventos premium como parte do acordo de direitos de transmissão da empresa com o UFC. Desde que fechou esse acordo em 2019, a ESPN aumentou os preços dos pay-per-views de US$ 59,99 no lançamento para o custo atual de US$ 79,99 em 2023.

Enquanto o UFC luta constantemente contra a pirataria desses eventos pay-per-view, Shapiro mencionou que o aumento do custo quase certamente resultou em um número ainda maior de cards pirateados, o que levou a uma conversa com a ESPN sobre esses preços crescentes.

“A ESPN e a Disney foram muito agressivas, se você quiser, na precificação dos pay-per-views e elas têm controle total sobre isso, mas elas têm controle dado o que estão nos pagando por esses direitos”, disse Shapiro. “Ao longo do período da nossa parceria, elas provavelmente foram um pouco mais rápidas e um pouco mais altas do que gostaríamos.

“Nós expressamos isso a eles, especialmente nesta era de pirataria, onde estamos vendo nossos números de pirataria realmente aumentarem e achamos que isso é motivado pelo fato de eles estarem cobrando muito caro. Eles foram muito receptivos a esse feedback.”

Shapiro revelou que executivos da TKO se reuniram com o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, para expressar preocupações sobre o aumento do preço dos pay-per-views.

Isso levou a novos pacotes em que a ESPN ofereceu preços mais baixos em eventos, onde os fãs podiam comprar um cartão com bastante antecedência para economizar dinheiro, em vez de comprar um cartão na noite da luta ou alguns dias antes do evento, o que é normal.

“Tivemos uma reunião em Las Vegas há alguns meses com Jimmy Pitaro e Dana [White]”, disse Shapiro. “Eles baixaram o preço, se você quiser, em termos de oferecer uma nova promoção de marketing onde se você comprar até uma certa data, bem antes das lutas numeradas, você vai ganhar um desconto e então o preço, claro, aumenta quando você passa dessa data. Eles estão tendo um bom sucesso com isso.”

Embora a receita de eventos ao vivo do UFC tenha aumentado muito nos últimos anos, parece que as vendas de pay-per-view não tiveram o mesmo sucesso.

Dito isso, Shapiro acredita que o mercado geral de pay-per-views do UFC está finalmente se estabilizando novamente, o que ele espera que leve a um aumento na receita no futuro.

“Assim como o público nos eventos ao vivo, onde estamos esgotando ingressos e quebrando recordes, e você vê tudo no press release, e assim como o rendimento que estamos comandando, que em muitos casos especificamente com a WWE tem sido maior do que planejamos, também estamos sustentando nossas compras quando se trata de pay-per-view”, disse Shapiro. “Então nos sentimos muito bem com isso.”

Desde que anunciou um aumento no custo dos pay-per-views do UFC no final de 2022, a ESPN não alterou o preço desses eventos nos últimos 20 meses.

A ESPN mantém os direitos de transmissão do UFC até o final de 2025. Espera-se que os dois lados iniciem negociações para potencialmente chegar a um acordo sobre um novo acordo no início do ano que vem.