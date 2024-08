UFC mailbag: Olhando para o UFC 305, o próximo acordo de direitos de TV e o ano em análise até agora

O UFC Vegas 95 está nos livros e… ninguém se importa. Sergei Spivac se vingou de Marcin Tybura e o mundo continuou girando. Mas agora estamos presos em UFC 305que tem uma das minhas lutas mais esperadas do ano: Dricus du Plessis contra Israel Adesanya pelo título dos médios.

Já falamos sobre essa luta e o evento especificamente desta semanaentão vamos nos aprofundar em algumas questões mais amplas sobre o UFC 305, a promoção em geral e como está indo este ano.

Evento principal do UFC 305

Para uma luta que já teve tanto calor e expectativa depois que Izzy derrotou Pereira nos 287, por que você acha que DDP x Izzy parece não ter nenhum tipo de repercussão a menos de uma semana dos 305? -Ari Gilberg (@arigilberg) 12 de agosto de 2024

Essa é uma ótima pergunta porque é absolutamente pertinente e acho que há duas razões para isso.

A primeira é que este é apenas o mundo em que vivemos agora. Com pouquíssimas exceções, o UFC é um negócio de conteúdo semanal. A construção para as lutas dura apenas o tempo da semana da luta em si e então segue para a próxima, semana após semana, o ano todo. Por causa disso, o fandom fica preso na monotonia da programação repetitiva até que é, “Ah, eu não sabia que o UFC 305 era neste fim de semana. OK.” A menos que seja algo como o UFC 300, a promoção não promove mais eventos por mais de uma semana. E então você pode esquecê-los até que estejam próximos.

Claro que há uma solução fácil para isso, mas o UFC nunca fará isso: tenha uma semana de intervalo antes de cada evento pay-per-view. Neste ponto, os PPVs são os únicos eventos que o UFC tenta (porque você tem que tentar fazer as pessoas pagarem US$ 80) e, portanto, eles poderiam facilmente deixar o fim de semana antes de cada PPV aberto. Isso lhes daria duas semanas de promoção para o grande evento, permitindo que ele aumentasse a excitação. Mas isso não vai acontecer.

A outra razão pela qual essa luta em particular parece decepcionante é porque o UFC errou. Depois que Adesanya venceu Pereira, essa foi a luta. Havia uma séria animosidade entre esses dois, uma história real para contar e nada no caminho. Exceto algumas pessoas que achavam que du Plessis precisava de outra vitória (elas eram idiotas, teria sido bom, o próximo homem está bom) e o UFC tinha um cronograma a cumprir, então, em vez disso, du Plessis lutou contra Robert Whittaker.

Essa foi uma escolha arriscada, pois Whittaker poderia ter vencido DDP e descarrilado tudo isso, mas em vez disso ele venceu, e de repente essa luta era inegável. Não havia luta que eu quisesse ver mais no MMA. Mas o UFC novamente tinha um cronograma a cumprir, e então quando DDP não conseguiu se virar em algumas semanas para lutar pelo cinturão, entrou Sean Strickland. Se Adesanya tivesse vencido Strickland, essa luta teria sido enorme, mas não foi isso que aconteceu. Strickland venceu, jogando tudo no embaralhador por um tempo.

Finalmente chegamos aqui e a luta continua ótima. Mas já passou do seu tempo ideal e muita coisa aconteceu desde então para tirar o brilho dela, incluindo du Plessis e Adesanya aparentemente menos interessados ​​em mergulhar nas águas tensas do debate “verdadeiro africano”, pelo menos por enquanto. Suspeito que muito disso mudará esta semana conforme a luta se desenvolve e eles tentam vender mais PPVs, mas acho que veremos.

UFC 305, o card

Jed, fã de longa data aqui. Qual foi sua pontuação FART para Vegas 95, e qual é a Meshewlin Star Rating para 305? — Mike Heck (@MikeHeck_JR) 12 de agosto de 2024

Jed, fã de longa data aqui. Qual foi sua pontuação FART para Vegas 95, e qual é a Meshewlin Star Rating para 305?

Para os novos aqui, tenho dois sistemas de pontuação para julgar cards de MMA. O primeiro é o FART System — Fights Above Replacement Tussles — e o segundo é o Meshewlin Stars. Os cards APEX recebem o último, os PPVs recebem o primeiro, e as Fight Nights recebem um ou outro dependendo da qualidade. Ambos são bem simples.

O Sistema FART pontua cada evento com base em quantas lutas de alta qualidade estão no card, projetado como WAR no beisebol. Qualquer lutador ranqueado no card vale .5 (seja no ranking do UFC ou no MMA Fighting Global Rankings) mais outras lutas ou lutadores que eu possa achar especialmente atraentes, acima e além de qualquer confronto de substituição aleatório que preencha eventos APEX.

As estrelas Meshewlin são distribuídas de forma semelhante a como as estrelas Michelin: cada estrela representa basicamente o quão disposto alguém deve estar para viajar para o evento. Uma estrela é um cartão muito bom, digno de comparecer se você mora na cidade-sede. Duas estrelas é um cartão excelente, digno de fazer uma curta viagem para comparecer (pense em algumas horas de carro). Três é o máximo concedido e é reservado para cartões excepcionais que valem uma viagem especial apenas para comparecer. Para referência, o UFC 300 tinha três estrelas, mas o UFC 301 não recebeu nenhuma.

Agora, para a pergunta: isso será controverso, mas o UFC Vegas 95 foi melhor (no papel) do que as pessoas queriam reconhecer. Sim, o card foi um relógio brutal, mas o sistema não é retroativo. Você obtém a pontuação que obtém com base nas lutas conforme foram agendadas. E embora nenhuma delas tenha animado as pessoas, seis lutadores ranqueados competiram no último sábado, o que significa que o evento recebe 3 FARTs. Não é o mais baixo do ano e, infelizmente, não está tão longe da média dos eventos APEX atualmente.

Quanto ao UFC 305, é um evento One Star. Se eu estivesse em Perth, eu definitivamente iria. O evento principal é o suficiente para merecer isso. Mas se — bata na madeira — algo acontecesse com o evento principal, este card está terrivelmente carente. Kai Kara-France e Steve Erceg é uma boa luta, mas é um co-evento principal um pouco fraco, e o resto do card principal é similarmente bom, mas não ótimo. Adicione a isso que o undercard é, digamos assim meioe o principal está fazendo muito trabalho pesado aqui. Desculpe, mas não estou recomendando que ninguém de Adelaide faça um voo de quatro horas para chegar a Perth para este evento.

Agendamento do UFC

Você consegue imaginar um cenário em que o próximo acordo de transmissão com o UFC reduza o número de eventos contratualmente obrigatórios como #UFCVegas95? Ou você acha que estamos presos em ~42/ano daqui para frente? — Jay Pettry (@jaypettry) 11 de agosto de 2024

Você consegue imaginar um cenário em que o próximo acordo de transmissão com o UFC reduza o número de eventos contratualmente obrigatórios como o UFC Vegas 95? Ou você acha que estamos presos a ~42/ano daqui para frente?

Se eu tivesse que adivinhar, diria que é mais provável que tenhamos mais eventos no futuro do que apenas os atuais 42 padrões.

Tenho pensado muito sobre isso e decidi por dois possíveis resultados daqui para frente, já que o acordo de direitos de transmissão do UFC vai a leilão em breve. O primeiro (e acho que o mais provável) é que o UFC não renova um único acordo de transmissão, mas, em vez disso, assina vários. Direitos esportivos televisionados são um negócio enorme e, de acordo com todas as reportagens, o UFC é uma mercadoria quente. No final, acho que estamos procurando uma divisão de eventos entre várias partes, porque é provável que seja assim que o UFC possa maximizar seu lucro.

Agora, isso poderia significar que a ESPN mantém 20 eventos e, digamos, a Netflix (que eu suspeito fortemente que estará envolvida) fica com 20? Claro. Mas acho que o resultado mais provável é que o UFC se comprometa a oferecer mais eventos divididos entre vários parceiros, provavelmente aumentando para cerca de 50 cards de luta por ano, talvez com menos lutas em cada card.

O outro resultado (e isso é mais uma ilusão do que uma crença honesta) é que um parceiro de transmissão aparece com uma oferta enorme para os próximos anos, o que inclui aceitar menos eventos.

Porque aqui está a questão sobre o APEX, não consigo imaginar que esses shows sejam lucrativos por si só. Afinal, eles mal vendem ingressos. Em vez disso, os eventos APEX são lucrativos no agregado, como parte do pacote que o UFC deve à ESPN por seu pagamento massivo a cada ano. Os eventos APEX são obrigações contratuais bidirecionais, dando à ESPN o que eles precisam e mantendo sua parte com o grande número de lutadores que eles precisam contratar como parte de ter um elenco grande o suficiente para todos os seus eventos. É por isso que cada card APEX é lixo — é apenas uma mistura de pessoas a quem eles devem lutas, e ao estocar o evento com pessoas fazendo contratos mínimos, o UFC pode diminuir sua sobrecarga porque isso é apenas um negócio básico.

Mas se você for até Dana White e oferecer a ele mais dinheiro por menos eventos, bem, esse é um acordo que qualquer um aceitaria. O UFC poderia então reduzir ainda mais as despesas gerais, pegar uma foice de abate para o elenco e continuar a arrecadar dinheiro a rodo, enquanto também restaura a integridade do produto com a base de fãs.

Mas, novamente, isso provavelmente não vai acontecer. É como a marcha inexorável da NFL em direção a uma temporada de 20 jogos que ninguém além dos donos parece querer: a ganância desenfreada sempre vence.

O ano em análise até agora

Tivemos os altos e baixos do UFC 300 e os baixos do Tybura x Spivac 2. Como estamos avaliando o ano de 2024 até agora para o UFC? — Chase Colaw (@coca_colaw) 12 de agosto de 2024

Tivemos os altos e baixos do UFC 300 e os baixos do Tybura x Spivac 2. Como estamos avaliando o ano de 2024 até agora para o UFC?

Outra boa pergunta com uma resposta chata: 2024 foi bom no UFC.

É inegavelmente verdade que semana após semana, o UFC está lançando o pior produto que tem em vários anos. Como White gosta de dizer sobre Conor McGregor, ele não precisa lutar, então por que ele lutaria? O UFC não precisa mais tentar, então por que tentaria? Eles ganharam o esporte, então agora eles podem simplesmente cumprir suas obrigações e ganhar dinheiro, ao custo da qualidade do consumidor. É literalmente por isso que os monopólios são ruins, a menos que você seja o monopólio.

Dito isso, não importa nem um pouco este ano. Houve mais fins de semana com cartas ruins a meh do que boas? Provavelmente. Mas vamos nos lembrar delas em alguns anos? Nem pensar. A nostalgia é uma coisa poderosa e as pessoas são excepcionalmente ruins em lembrar do chato e do decepcionante. As pessoas se lembram principalmente de todos os altos e apenas dos piores momentos, e este ano já nos deu uma série de altos memoráveis.

O UFC 300 foi anunciado como o melhor evento já montado e correspondeu ao hype. O UFC 299 também foi excepcional. O UFC 303 foi super estranho e incrível e deu origem à conversa sobre Alex Pereira e pesos pesados. O UFC 306 (ou UFC Noche 2, tanto faz) provavelmente será muito legal como (Mike) Heck. O UFC 308 é Ilia Topuria x Max Holloway. E ainda há a chance de um retorno de Conor McGregor (por mais remoto que seja).

Quando olharmos para trás neste ano, não nos lembraremos de semana após semana no APEX com eventos principais de pesos pesados ​​medianos, nos lembraremos das marcas d’água altas. E este ano, a maré tem estado bem alta (quando não está tão devastadoramente baixa).

Obrigado por ler, e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma pergunta urgente sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe eu responderei as minhas favoritas! Não importa se são atuais ou insanas, contanto que sejam boas. Obrigado novamente, e vejo vocês na semana que vem.