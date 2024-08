UFC pronto para um contrato de TV ainda maior após a NBA assinar um acordo massivo de 11 anos e US$ 77 bilhões

Quando o UFC assinar um novo acordo de transmissão em 2025, os proprietários da TKO Group Holdings podem querer enviar um cartão de agradecimento ao comissário da NBA, Adam Silver.

Em julho, a NBA fechou oficialmente acordos abrangendo 11 anos e US$ 77 bilhões para jogos de basquete a serem transmitidos pela NBC, ESPN/ABC e Amazon Prime Video por mais de uma década, a partir de 2025. Os acordos históricos foram grandes atualizações em relação aos acordos anteriores de direitos de transmissão da NBA, mas também tiraram a liga do mercado pelos próximos 11 anos.

Enquanto isso, a NFL — de longe a liga esportiva mais valiosa dos Estados Unidos — tem um acordo válido até 2033, os playoffs do futebol universitário estão garantidos até 2032, e a MLB e a NHL não têm novos acordos até depois de 2028.

Isso deixa o UFC como a única grande propriedade esportiva disponível para um acordo de direitos de transmissão pelos próximos três anos, o que coloca a promoção na pole position para conseguir um grande contrato de TV depois que seu acordo atual com a ESPN expirar em 2025.

“Se você olhar para o que mais está disponível, não há muito por vir”, disse o presidente da NBC Sports, Rick Cordella, ao The Athletic sobre o mercado atual de acordos de direitos de transmissão esportiva. “[The NBA] foi claramente um grande problema.”

O mesmo artigo citando Cordella menciona diversas vezes que o UFC é o único pacote de direitos esportivos verdadeiramente valioso disponível em um futuro próximo.

Embora o UFC claramente ofereça valor a quem der um lance pelos seus direitos de transmissão, o fato de a organização ser a última a permanecer de pé até pelo menos 2028 lhe dá uma grande oportunidade na mesa de negociações.

Ao que tudo indica, o UFC tem uma relação de trabalho próxima com a ESPN, que também assumiu as transmissões pay-per-view da promoção depois que seu acordo inicial foi assinado.

Dito isso, o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, distribuiu quase US$ 80 bilhões em acordos de direitos de transmissão desde que assumiu a rede, e isso em meio a uma audiência cada vez menor, com a rede disponível em 66,5 milhões de lares, em comparação com 100 milhões em 2011.

A ESPN está tentando responder a esse desafio com o produto de streaming direto ao consumidor Venu, um serviço esportivo completo que combina redes da ESPN, FOX e Warner Bros. Discover em um pacote por US$ 42,99 por mês. A ESPN também deve lançar seu próprio serviço de streaming independente em 2025 para ajudar a reter espectadores que não compram mais um conjunto completo de canais de TV a cabo, satélite ou outros serviços de streaming como o YouTube TV.

Espera-se que a ESPN tente reter os direitos de transmissão do UFC, mas quanto a rede está disposta a gastar ainda não se sabe. Além do UFC, a ESPN praticamente terminou de gastar em quaisquer outros acordos de direitos de transmissão após bloquear a NBA por 11 anos e US$ 28,8 bilhões.

Embora a ESPN pareça a favorita para manter o UFC, é impossível saber como as coisas vão se desenrolar.

O Amazon Prime Video tornou-se repentinamente um grande player no cenário de transmissão esportiva após conquistar o prêmio NFL Futebol de quinta à noite pacote e então pagando US$ 20 bilhões ao longo de 11 anos pela NBA. A Amazon também possui direitos da NASCAR.

Jay Marine, chefe global de esportes da Amazon Prime Video, disse ao The Athletic que a empresa está bem ciente de que o UFC é o único grande acordo esportivo que surgirá nos próximos anos. Esse conhecimento, sem dúvida, desempenhou algum papel na licitação pelos direitos da NBA, com Marine acrescentando que está ansioso por uma parceria de muito mais longo prazo com a liga de basquete, com esperanças de um “relacionamento de três décadas, quatro décadas ou mais”.

Em maio, o presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, revelou que o UFC estava muito perto de fechar um acordo para migrar para o Amazon Prime Video antes de finalmente chegar a um acordo com a ESPN. Shapiro prometeu que o UFC exploraria todas as opções viáveis ​​com esta próxima negociação de acordo de transmissão, o que poderia facilmente trazer a Amazon de volta ao grupo.

“Seremos flexíveis, por isso estamos dando a qualquer parceiro em potencial ou parceiro atual a melhor programação para as janelas mais ideais, para que eles possam aumentar sua base e manter seus [subscriptions]”, disse Shapiro. “Muito importante.”

Uma grande parte da disposição da NBC de desembolsar US$ 27 bilhões nos próximos 11 anos para a NBA foi construir um modelo em que o Peacock — o serviço de streaming da empresa — pudesse reter espectadores o ano todo, em vez de apenas para uma única temporada da liga esportiva. A redução da rotatividade (espectadores assinando por alguns meses e depois cancelando) aumenta a lucratividade geral do Peacock.

“Nosso portfólio de esportes no Peacock é incrivelmente robusto”, disse Cordella. “Você adiciona a NBA a ele — eu sou um fã de esportes, você é um fã de esportes, parece algo essencial. Se você é um fã de esportes que vale a pena, você precisa do Peacock. Você precisa da NBC.”

Isso também é um ponto positivo para o UFC, pois não há offseason para esportes de combate.

Uma das maiores vantagens que o UFC mantém sobre outras ligas esportivas é um modelo de eventos que dura o ano todo, que inclui de 12 a 14 pay-per-views anuais, além de uma programação que permanece consistente de mês para mês.

Enquanto a Amazon se beneficia da venda de assinaturas do Amazon Prime — um serviço que oferece aos clientes frete grátis, entre outras vantagens, junto com o Prime Video — a NBC, a ESPN e outras redes precisam encontrar maneiras de manter os assinantes conectados mês a mês, ano a ano.

Adicionar um produto valioso durante todo o ano como o UFC fornece isso, especialmente com seu público fiel e incorporado que só cresceu nos últimos anos. Apesar de estrelas como Conor McGregor não lutarem desde 2021 e outras como Ronda Rousey aposentadas há muito tempo, o UFC continua a apoiar o caminhão do Brink’s em todos os eventos com público recorde e números de portão ao vivo.

Com a NBC, Amazon e ESPN fechando um grande acordo com a NBA, empresas como a Warner Bros. Discovery estão deixando a NBA de fora (a empresa está processando a NBA atualmente pelos direitos de equiparação do próximo contrato de TV).

Por mais que a Warner Bros. Discovery possa se apoiar em outras ofertas esportivas já sob contrato, como MLB, NHL, bem como NASCAR e basquete universitário, perder a NBA dói. A empresa estava pronta para gastar bilhões para manter a NBA, e agora esse dinheiro está disponível para uma entidade como o UFC entrar e capturá-lo.

Isso nem mesmo considera serviços de streaming como a Netflix potencialmente interessados ​​nos direitos de transmissão do UFC após obter os jogos do dia de Natal da NFL, bem como um acordo sem precedentes de 10 anos para o principal programa da WWE. Segunda-feira à noite crua a partir de 2025.

A WWE é a outra metade da TKO Group Holdings, juntamente com o UFC — um fato que precisa ser reconhecido quando as negociações sobre o novo acordo de TV começarem no ano que vem.

Também há players como a Apple por aí, com mais de US$ 67 bilhões em dinheiro em mãos, que a empresa poderia gastar para conseguir um produto de destaque como o UFC. A Apple gastou dinheiro em acordos de direitos de transmissão esportiva no passado, e roubar o UFC pode ser uma grande adição à programação.

É impossível saber para que lado o UFC está se inclinando agora, já que as negociações só devem começar em alguns meses, mas depois das últimas mudanças no cenário da mídia esportiva, a promoção agora está posicionada para um acordo ainda mais lucrativo do que antes.