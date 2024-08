UFC revela programação e locais para o resto de 2024, incluindo UFC 309 e UFC 310

O quarto trimestre do UFC para 2024 já está definido.

Durante o UFC 305 na noite de sábado, a maior promoção de MMA do mundo anunciou sua programação de eventos para o último trimestre de 2024, confirmando alguns eventos já divulgados e revelando alguns novos também.

Entre as datas e locais confirmados para o final de 2024:

UFC 307: Alex Pereira x Khalil Rountree Jr., marcado para 5 de outubro no Delta Center em Salt Lake City

UFC Vegas 98, marcado para 12 de outubro no UFC Apex em Las Vegas

UFC Vegas 99, marcado para 19 de outubro no UFC Apex em Las Vegas

UFC 308: Ilia Topuria vs. Max Holloway, marcado para 26 de outubro na Etihad Arena em Abu Dhabi

UFC Edmonton: Erin Blanchfield vs. Rose Namajunas, marcado para 2 de novembro no Rogers Place em Edmonton, Canadá

UFC Vegas 100, marcado para 9 de novembro no UFC Apex em Las Vegas

UFC 309, marcado para 16 de novembro no Madison Square Garden em Nova York

UFC Macau, marcado para o nº 23 na Galaxy Arena em Macau

UFC 310, marcado para 7 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas

UFC Tampa, marcado para 14 de dezembro na Amalie Arena em Tampa, FL

O cronograma de fim de ano agora revelado mantém a rotina que o UFC vem cultivando ao longo dos últimos anos, realizando um pay-per-view em novembro no Madison Square Garden e depois o último evento pay-per-view do ano em Las Vegas.

Ainda não foram anunciados os principais nomes dos dois últimos eventos pay-per-view, mas o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones deve defender seu cinturão contra Stipe Miocic no topo do UFC 309.