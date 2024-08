UFC Vegas 96 live blog: Jared Cannonier vs. Caio Borralho

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 96 para Jared Cannonier x Caio Borralho, o evento principal dos médios no sábado no UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

Cannonier é o número 7 do ranking mundial de peso médio do MMA Fighting. Um desafiante ao título do UFC, Cannonier entra na noite de sábado precisando desesperadamente de uma vitória para manter vivas suas esperanças de título após sucumbir a uma derrota por nocaute no quarto round para Nassourdine Imavov em junho. Cannonier tem sido um competidor de longa data na categoria de 185 libras, conquistando vitórias sobre nomes como Marvin Vettori, Sean Strickland, Anderson Silva e Derek Brunson, mas aos 40 anos, a hora é agora se “Tha Killa Gorilla” vai ganhar sua segunda chance no cinturão do UFC.

Borralho está no extremo oposto do espectro. Não classificado no ranking de peso médio do MMA Fighting, o representante do Fighting Nerds entra no UFC Vegas 96 no precipício de um momento de destaque após acumular um início perfeito de 6-0 em sua carreira no octógono. Borralho abriu os olhos de muitos dentro da divisão em maio, quando prometeu um nocaute sobre Paul Craig e entregou de forma estrondosa. Agora, o brasileiro de 31 anos parece querer estampar seu nome bem no meio da disputa pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 96.