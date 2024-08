UFC Vegas 96 Results: Cannonier vs. Borralho

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 96 para o card de luta Cannonier x Borralho, um blog ao vivo do evento principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas na noite de sábado.

No evento principal, o desafiante ao título dos médios do UFC Jared Cannonier coloca seu ranking em jogo contra o desafiante em ascensão Caio Borralho em um confronto de cinco rounds. Cannonier, 40, pretende se recuperar de uma derrota recente por TKO para Nassourdine Imavov, enquanto Borralho, 31, busca continuar sua escalada na escada do UFC após vencer suas primeiras seis aparições no octógono, coroadas por um nocaute recente de Paul Craig.

As veteranas do peso palha Angela Hill e Tabatha Ricci se enfrentam no evento co-principal.

Confira os resultados do UFC Vegas 96 abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

Jared Cannonier vs. Caio Borralho

Angela Hill vs. Tabatha Ricci

Ryan Loder contra Robert Valentin

Não é possível off-line vs. Mairon Santos

Neil Magny contra Michael Morales

Edmen Shahbazyan vs. Gerald Meerschaert

Card Preliminar (ESPN+ AO VIVO AGORA)

Dennis Buzukja vs. Francis Marshall

Zachary Reese vs. José Daniel Medina

Viacheslav Borshchev vs. James Llontop

Jacqueline Cavalcanti x Josiane Nunes

Zygimantas Ramaska ​​​​vs. Nathan Fletcher*

Wang Cong derrotou Victoria Leonardo por KO (soco) em 1:02 do Round 1

*Ramaska ​​vs. Fletcher cancelado devido a problema médico de Fletcher