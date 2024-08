Uma manhã incrível: Reação ao evento principal do UFC 308; E mais, quem será a atração principal do UFC 307?

O evento pay-per-view anual do UFC em Abu Dhabi tem um evento principal incrível com Ilia Topuria defendendo seu título peso-pena contra o campeão do BMF Max Holloway no UFC 308. Com os planos para essa luta previstos para acontecer no início de outubro no UFC 307, isso deixa uma lacuna gritante na vaga principal desse card.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage a Dana White anunciando Topuria x Holloway como o evento principal do card de 26 de outubro, Robert Whittaker x Khamzat Chimaev como o co-evento principal e outras lutas anunciadas e confirmadas. Além disso, os tópicos incluem o que agora será a atração principal do UFC 307 em 5 de outubro, se a promoção iria para Arman Tsarukyan lutando pelo título interino dos leves com Islam Makhachev lesionado, os comentários recentes de Dana White sobre Tom Aspinall e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo o Heck of a Morning às terças e sextas-feiras às 10h (horário do leste dos EUA) no MMA Fighting Twitter Spaces.

