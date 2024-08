‘Umar é a verdade’: profissionais reagem à declaração de vitória de Umar Nurmagomedov no UFC Abu Dhabi

Umar Nurmagomedov fez mais do que o suficiente para impressionar seus companheiros lutadores.

O peso galo invicto manteve seu recorde perfeito intacto após cinco rounds incríveis de ação com o principal desafiante Cory Sandhagen. Quando a poeira baixou, foi Nurmagomedov quem teve sua mão levantada por decisão unânime nos cartões de pontuação.

Os companheiros de luta de Nurmagomedov e Sandhagen ficaram impressionados com a ação, com o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman declarando que Nurmagomedov merece uma chance pelo título e o ex-campeão dos leves Eddie Alvarez se maravilhando com a destreza nas artes marciais mistas em exibição.

O título peso galo do UFC está atualmente definido para ser defendido no UFC 306, com o campeão Sean O’Malley enfrentando Merab Dvalishvili, que entra no pay-per-view de 14 de setembro no Sphere em Las Vegas em uma sequência de 10 vitórias. Quem quer que saia vitorioso desse encontro altamente antecipado, parece que Nurmagomedov pode ser o próximo desafiante na fila.

Veja mais das melhores reações da comunidade de MMA nas redes sociais abaixo.

Homens de luta de alto nível. Grande exibição para os pesos-galos e quão habilidosos eles são. Umar ganha sua chance pelo título, na minha opinião. #UFCAbuDhabi — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 3 de agosto de 2024

Incrível exibição de MMA aqui no evento principal. Estamos vendo 2 lutadores de alto nível exibindo o jogo inteiro… Cada arte — Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 3 de agosto de 2024

Cara, essas rodadas são tão próximas -Dan Ige (@Dynamitedan808) 3 de agosto de 2024