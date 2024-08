Umar Nurmagomedov derrota Cory Sandhagen na luta principal do UFC

Em sua primeira luta principal no UFC, Umar Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen com folga ao longo de 25 minutos, e ele nem precisou lutar para isso.

Nurmagomedov (18-0), o primo mais novo da lenda aposentada Khabib Nurmagomedov, ganhou uma decisão unânime, vencendo por placares de 50-45, 49-46 e 49-46. A luta do desafiante nº 1 em 135 libras foi a atração principal do UFC Fight Night no sábado na Etihad Arena em Abu Dhabi.

A vitória quase certamente lhe garantirá uma futura disputa pelo título na categoria de 135 libras, contra o vencedor da luta pelo título em setembro entre o campeão Sean O’Malley e Merab Dvalishvili.

“Não me preocupo com quem vai ganhar [between those two]”, disse Nurmagomedov. “Não importa. Apenas me dê uma chance pelo título. O’Malley, Merab, outra pessoa, não importa. Agora, fale sobre como eu não venci ninguém. Cory estava [ranked No. 2]. Agora você pode chorar. Eu estou indo atrás de você.”

Wrestling era muito parte do plano de jogo de Nurmagomedov, como sempre é, mas ele parecia mais do que confortável contra Sandhagen (17-5) em pé. Sandhagen, que é visto como um dos strikers mais dinâmicos da divisão, fez um excelente trabalho de bloquear quedas e voltar a ficar de pé em scrambles, mas ele estava com as mãos ocupadas em pé.

Nurmagomedov respondeu bem a Sandhagen em todos os cinco rounds, acertando ganchos rápidos e explosivos por dentro sempre que Sandhagen era pego tentando alcançá-lo. Sandhagen se saiu bem mirando as pernas de Nurmagomedov com chutes, mas Nurmagomedov o superou por 116-77 e ensanguentou seu olho direito no segundo round.

E quase que simplesmente para remover qualquer drama dos placares, Nurmagomedov converteu pelo menos uma queda em todos os cinco rounds, geralmente perto do fim do round.

“Tenho que acreditar na minha trocação”, disse Nurmagomedov. “No segundo round, comecei a sentir que posso vencê-lo na trocação também. E eu fiz isso.”

Nurmagomedov deve subir no ranking dos pesos-galos com a vitória. Seu primo mais velho Khabib estava no seu corner, assim como seu irmão Usman Nurmagomedov, que é um campeão invicto dos leves do Bellator MMA.