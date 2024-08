Umar Nurmagomedov “não está feliz” com a vitória de Cory Sandhagen, revela conselho que Khabib lhe deu

Umar Nurmagomedov pode ter conquistado a maior vitória de sua carreira sobre Cory Sandhagen no UFC Abu Dhabi, mas isso não significa que ele esteja satisfeito com seu desempenho.

Apesar de vencer pelo menos quatro rounds em cada placar, o peso galo invicto ainda foi crítico sobre alguns erros que cometeu durante a luta. Em particular, Nurmagomedov destacou a habilidade de Sandhagen de parar seu wrestling e grappling após finalizar apenas cinco de 13 tentativas de queda. Embora obter a vitória fosse obviamente o mais importante, Nurmagomedov ainda esperava mais de si mesmo.

“Não estou feliz”, disse Nurmagomedov na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Abu Dhabi. “Foi uma boa performance na trocação, mas se você está falando sobre grappling e como eu o controlei, não foi bom.

“Porque eu [expected I would do that]pensei que iria derrubá-lo no chão, mas ele é duro, ele é bom. Cory é muito bom e tem chutes fortes. Ele é um cara duro. Acho que ele tem mais experiência do que eu no octógono do UFC, mas eu venci. Mas estou feliz, venci.”

Embora Nurmagomedov possa não ter tido tanto sucesso com sua luta agarrada quanto estava acostumado, ele ainda manteve Sandhagen na dúvida durante todos os cinco rounds, o que ainda era uma arma, mesmo que as quedas não estivessem acontecendo.

A luta do peso galo foi acirrada, principalmente nos três primeiros rounds, mas foi durante os 10 minutos finais que Nurmagomedov realmente assumiu o controle.

Acontece que isso aconteceu, pelo menos em parte, graças ao conselho que Nurmagomedov recebeu de seu primo e treinador principal Khabib Nurmagomedov, que estava trabalhando em seu corner para a luta.

“Após o terceiro round, Khabib me encurralou e ele [said]Agora é o começo de [the championship] rodadas e você tem que ser forte, não mostre fraqueza’”, disse Nurmagomedov. “[Khabib said,] “Você tem que ser forte. Vá em frente e pegue essa vitória, pressione-o, empurre-o, não perca nenhum segundo.”

Nurmagomedov levou esse conselho a sério enquanto pressionava Sandhagen e impunha sua vontade durante os dois rounds finais.

Por mais que a luta inteira não tenha lhe deixado se sentindo muito bem, o desafiante peso galo de 28 anos não pode negar que seu condicionamento físico foi um verdadeiro trunfo em seu primeiro evento principal no UFC.

“É um pouco difícil, mas eu não [get] cansado como ele disse [I would]”, disse Nurmagomedov. “Você se lembra de como Cory disse que eu ficaria cansado, ele me estrangularia e, no final dos rounds, nada aconteceria. Acho que eu estava mais fresco do que ele.”

Com a vitória sobre Sandhagen, Nurmagomedov quase certamente se consolida como o desafiante número 1 na divisão peso galo, já que o título será disputado no UFC 306, quando o atual campeão Sean O’Malley enfrentará Merab Dvalishvili na luta principal.

No passado, Nurmagomedov afirmou que vê o confronto como uma luta equilibrada e não mudará de opinião agora, principalmente sabendo que ele só quer o vencedor.

“Estou planejando ir à luta, mas não quero nomear um cara ou outro porque não quero que o outro pense que estou tentando evitar lutar com ele”, disse Nurmagomedov. “Então, é claro, ficaria muito feliz em lutar com os dois. O objetivo é lutar com o vencedor.”

Embora Nurmagomedov antecipe uma disputa pelo título em sua próxima luta, ele não está tão certo quando questionado sobre a possibilidade de fazer uma rápida reviravolta para servir como reserva em O’Malley contra Dvalishvili em 14 de setembro.

Além disso, ele duvida muito que Dvalishvili simplesmente abandonaria sua chance pelo título na pior das hipóteses se O’Malley não pudesse competir no UFC 306.

“Falta apenas um mês, então realmente depende da minha saúde”, disse Nurmagomedov. “Das minhas 17 lutas, nunca sofri tanto dano quanto sofri nesta luta. É muito cedo, mas depende da saúde. Não acho que nenhuma delas vá cair.

“Essa é uma luta que Merab estava esperando há muito tempo, então, mesmo que O’Malley desista, acho que Merab vai apenas esperar sua chance pelo título e esperar O’Malley melhorar e lutar com ele.”