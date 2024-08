Umar Nurmagomedov não vendido Merab Dvalishvili vence Sean O’Malley no UFC 306

Umar Nurmagomedov acredita que tem um dos melhores lutadores de grappling e wrestling na divisão peso galo do UFC, mas se ele quer ser o melhor, ele sabe que há pelo menos uma pessoa que também pode desafiar esse título.

O principal desafiante do ranking, Merab Dvalishvili, tem uma média de quase sete quedas a cada 15 minutos que passa no octógono, e essa é provavelmente uma estratégia que ele empregará quando lutar contra Sean O’Malley pelo título peso galo no UFC 306 em 14 de setembro. Dvalishvili entra na luta vindo de 10 vitórias consecutivas após fazer uma ascensão constante no ranking dos 135 libras.

Por mais impressionante que Dvalishvili tenha sido durante essa sequência, Nurmagomedov acredita que o lutador de 33 anos deveria ter enfrentado um desafio mais difícil quando Dvalishvili derrotou Henry Cejudo por decisão em sua luta mais recente em fevereiro.

“Não sei por que Cejudo mostrou uma luta tão ruim [against Dvalishvili]”, disse Nurmagomedov ao MMA Fighting. “Acho que ele caiu por causa da idade, três anos sem lutar, mas acho que se eles [would have fought] quando Cejudo estava no auge, acho que o resultado seria diferente.”

Dito isso, Nurmagomedov ficou impressionado com Dvalishvili nos últimos anos, especialmente pela maneira como ele emprega seu wrestling e grappling em todas as suas lutas. A habilidade de Dvalishvili de mostrar pressão implacável enquanto espalha quedas permitiu que ele derrotasse vários oponentes de alto nível, incluindo uma vitória desequilibrada sobre o ex-campeão Petr Yan.

Enquanto sua atenção está voltada para Cory Sandhagen na luta principal do UFC Abu Dhabi no sábado, Nurmagomedov sempre fica de olho em possíveis concorrentes.

“Agora, Merab está indo muito bem”, disse Nurmagomedov. “Seu wrestling é muito bom. Você não sabe quando ele vai para uma queda ou quando ele vai te dar um soco. Ele mistura os dois muito bem. Mas comigo, eu não sei como ele vai se sair porque eu também tenho um bom wrestling. Eu posso atacar. Eu posso dar uma perna para ele o dia todo e ele não vai me derrubar. Nós vamos ver.

“Vai fazer sentido [for us to fight] se ele vencer O’Malley. Agora mesmo temos uma luta de contendores comigo e Cory.”

Nurmagomedov acredita que uma vitória sobre Sandhagen o torna o candidato número 1 na divisão, e ele acolhe com satisfação a chance de enfrentar Dvalishvili se o lutador georgiano se tornar campeão.

O único problema é que Nurmagomedov não está convencido de que Dvalishvili passará por Sean O’Malley quando eles se encontrarem no evento principal do UFC 306. Uma coisa que Nurmagomedov sabe com certeza, no entanto, é que Dvalishvili precisa dar tudo de si naquela luta porque ele pode não ter outra chance como essa novamente.

“Se Merab perder, ele nunca mais vai lutar pelo título”, disse Nurmagomedov. “Ele tem 34 ou 35 anos, e não sei quantas vezes ou quantos anos ele tem que lutar por uma sequência de vitórias para lutar pelo título. Mas eu quero lutar com ele. Não me importo. Ele ou O’Malley ou outra pessoa, eu quero lutar com todos.

“[O’Malley vs. Dvalishvili is] difícil para uma previsão. É como, quem vai fazer o seu trabalho? Se Merab fizer o seu trabalho com quedas, segurá-lo, dominar no chão, ele vai ganhar. Se O’Malley não deixá-lo chegar perto e ele usar seu boxe e chutes, ele vai ganhar. Depende de quem vai se preparar melhor. Não posso dizer 100 por cento quem vai ganhar. A luta de O’Malley com Aljamain Sterling, todo mundo pensou que seria uma luta fácil para Aljamain. Todo mundo estava esperando como ele iria estrangular [O’Malley]mas O’Malley o nocauteou. É por isso que é difícil. É uma luta muito boa para os fãs e para mim também.”

Se Dvalishvili fizer o trabalho, Nurmagomedov prevê uma luta intrigante entre os dois melhores lutadores da divisão, mas ele não demonstra medo de igualar suas quedas contra qualquer um no UFC.

“Acho que essa questão está aberta”, disse Nurmagomedov. “Saberemos disso quando eu lutar com Merab. Porque ele tem muitas quedas em suas lutas e eu tenho muitas quedas em minhas lutas. Vamos ver. Espero que possamos verificar isso. Espero que eu lute com Merab e que saibamos quem é o melhor.”

Nurmagomedov também elogiou O’Malley pelo trabalho que ele fez como campeão, nocauteando Sterling para ganhar o cinturão e depois dominando Marlon Vera em sua primeira defesa de título.

Embora O’Malley não tenha sido exatamente gentil em troca, Nurmagomedov não pôde deixar de dar flores ao campeão por provar seu valor repetidas vezes no octógono.

“Ele é um bom lutador”, disse Nurmagomedov sobre O’Malley. “Ele mostra isso com Petr Yan e mostrou isso com ‘Chito’ Vera também. Ele é um bom striker. Para o peso galo, ele é alto e tem boa técnica. Ele merece ser campeão.

“Ele venceu esses caras. Não podemos dizer que foi uma luta muito acirrada e ele venceu porque os juízes cometeram um erro. Ele está dominando e está lutando bem. Acho que ele é o campeão.”