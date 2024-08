Umar Nurmagomedov pede disputa de título após derrotar Cory Sandhagen no evento principal do UFC Abu Dhabi

Umar Nurmagomedov está de olho no ouro após a maior vitória de sua carreira na luta principal do UFC Abu Dhabi.

Apesar de inúmeras tentativas de queda serem paradas por Cory Sandhagen ao longo de cinco rounds, Nurmagomedov sempre teve um plano ‘B’, que incluía um boxe impressionante e um ritmo implacável que simplesmente não diminuía o ritmo. Nos momentos em que Nurmagomedov levou a luta ao chão, ele ameaçou Sandhagen a cada momento, o que forçou o veterano competidor peso galo a jogar na defesa muito mais do que ele liberou seu ataque durante a luta.

Quando terminou, os juízes marcaram a luta em 50-45, 49-46 e 49-46, com Nurmagomedov permanecendo invicto com a vitória por decisão unânime.

“Ele foi mais duro do que eu esperava”, disse Nurmagomedov sobre Sandhagen. “Esse cara é realmente duro. Acho que mereço a vitória hoje. Sinto que o venci em todos os rounds. Tentei derrubá-lo, mas ele tinha uma boa defesa. Tenho que acreditar na minha trocação. Do segundo round, [was] começando a sentir que posso vencê-lo em golpes também.”

Enfrentando ameaças constantes com o wrestling de Nurmagomedov, Sandhagen mostrou aquela defesa de queda notável repetidamente enquanto ignorava as tentativas de arrastá-lo para a lona. Mesmo quando Nurmagomedov conseguiu pegar as costas brevemente, Sandhagen demonstrou grande habilidade enquanto se libertava e se recolocava de pé novamente.

Nas trocas de golpes, Sandhagen estava levando a melhor sobre Nurmagomedov no começo, mas ele ainda estava cauteloso para não se esforçar demais e se colocar em uma posição ruim. Uma esquerda saltitante de Sandhagen começou a cair mais consistentemente, mas ele ainda teve que se defender de um wrestling muito criativo vindo de Nurmagomedov.

Enquanto Sandhagen era muito impressionante defensivamente, seus golpes geralmente perigosos eram essencialmente negados devido à ameaça do wrestling e grappling de Nurmagomedov. Isso também permitiu que Nurmagomedov começasse a mostrar seu boxe, pois ele começou a conectar socos com Sandhagen claramente se preparando para encerrar o wrestling.

No final do quarto round, Nurmagomedov realmente começou a estabelecer uma direita devastadora que ele estava lançando com poder e precisão. Ele conectou aquele soco várias vezes, mas o mais importante é que ele fez Sandhagen considerar seus golpes, o que então permitiu que ele arrastasse a luta de volta para o chão novamente.

Com seus treinadores o incentivando a ficar mais ocupado e fazer mais mudanças, Sandhagen tentou virar o jogo contra Nurmagomedov com mais agressividade, mas isso saiu pela culatra no final. Nurmagomedov realmente garantiu sua melhor posição no chão, ficando dentro da guarda de Sandhagen e mantendo o controle da posição superior até o fim da luta.

Um Sandhagen abatido não contestou os placares, mas deu crédito a Nurmagomedov pelo trabalho bem feito.

“Ele é muito bom”, disse Sandhagen. “Eu sabia que ele seria muito bom. Ele me venceu hoje à noite. Não há mais nada que eu possa dizer sobre isso. Parabéns a ele. Ele vai lutar pelo cinturão em seguida. Ele provavelmente vencerá e então eu o alcançarei e lutarei com ele novamente.”

Com a vitória, Nurmagomedov sem dúvida dispara em direção ao topo da divisão e ficará de olho no evento principal do UFC 306, onde Sean O’Malley defenderá seu título peso galo contra Merab Dvalishvili.

“Tiro pelo título”, declarou Nurmagomedov sobre o que vem a seguir para ele. “Não me preocupo com quem vai [to win between] esses dois. Não importa para mim quem será o próximo. Apenas me dê uma chance pelo título.

“O’Malley, Merab ou outra pessoa, não importa. Estou aqui. Agora, rapazes, falem como eu não venci ninguém. Cory No. 2 [ranked in the world]. Agora você pode chorar, eu vou atrás de você.”