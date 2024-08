Umar Nurmagomedov vs. Cory Sandhagen: destaques completos do vídeo da luta

Assista aos destaques completos da luta entre Umar Nurmagomedov e Cory Sandhagen do confronto principal do UFC Abu Dhabi na noite de sábado, cortesia de vários veículos de comunicação.

Nurmagomedov vs. Sandhagen aconteceu em 3 de agosto na Etihad Arena em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Umar Nurmagomedov (18-0) e Cory Sandhagen (21-5) se enfrentaram no confronto do card principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ABC.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Nurmagomedov x Sandhagen, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Umar dando muito espaço para começar. Muito cauteloso, pois ele está fora como canhoto. Cory assume o centro e troca de posições. Chutes baixos de ambos no início para testar as águas.

Cory tenta outro e Umar agarra um single. Cory defende, mas Umar o derruba e Mat luta para trás. Cory chega na cerca e consegue limpar a perna e chegar ao espaço! Bom esforço de Cory.

Cory com outro chute baixo. Ele está segurando aquele centro e mantendo o alcance. Umar parecendo um pouco desconfortável, mas Cory não está colocando muito ataque ainda.

Umar chutando para trás agora e consegue outro single. Outra tentativa de snap down, mas Cory defende dessa vez. Ainda segurando no centro com Cory em uma perna. Ele está tentando correr o cano e Cory defende. Então recebe um cotovelo no caminho e quebra.

Cory com um chute no meio. Troca de posições, trocando olhares. Nenhum dos dois acerta muito, no entanto. Eles trocam chutes baixos. Umar cai ao tentar entrar, mas ele está de pé. Umar parece nervoso ali agora. Momento muito grande?

Umar acerta uma esquerda. Cory está muito acomodado, mas pega uma esquerda. Umar mostra muita velocidade ali, mas Cory acerta um bom chute na panturrilha. Umar ainda não consegue encontrar uma zona de conforto, mas acerta uma boa direita. Cory acerta um par de chutes na perna. Umar sobe por cima e acerta. Um pequeno corte se abre.

Menos de um minuto e Cory tenta abrir. Umar muda de nível e finaliza um double. Cory tenta rolar, mas eles entram em uma situação estranha e terminam em uma confusão.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Sandhagen.

2 ª rodada

Essa rodada é um cara ou coroa. Vou assumir que Sandhagen ganha porque ele bloqueou quedas e a ótica o ajuda nisso. Mas, sério, isso é 10-10 em um mundo onde permitimos isso. Superapertado.

Cory de volta ao centro. Umar chuta e acerta um single. Cory defendendo e se espalhando enquanto Umar tenta passar e desliza para trás! Cory chega à cerca imediatamente para começar a lutar com as mãos e sai.

Cory acerta um forte golpe de esquerda enquanto Umar avança cegamente com um jab. Deslize e dispare. Umar pega bem. Chute baixo de Umar. Troca de golpes entre os dois homens. Cory acerta um chute na panturrilha. Umar e Cory dão um jab. Isso é muito próximo em ambos os lados das coisas.

Troca de chutes. Umar tenta pegar aqueles chutes baixos, mas não consegue. Acerta um dos seus, no entanto. Cory administra bem a distância, mas ainda não tem ataque suficiente para deixar algo claro. De nenhum dos dois.

Umar dando jabs e dando um switch lead kick agora. Algumas vezes. Ele está lutando a essa longa distância. Cory acerta um chute no corpo. Cory esperando um pouco agora e deixando Umar marcar alguns golpes aqui. Mas Umar não está mais atirando.

Chutes baixos em ambas as pontas. Umar sobe no topo e Cory bloqueia. Outro chute de Umar. Chutes são o nome do jogo em ambos os lados. Cory chuta e Umar corre e agarra o body lock. Imediatamente para trás e Umar o arrasta para baixo com um chute de calcanhar.

Cory tentando se mexer, mas Umar trabalhando. Essa é uma confusão insana. Umar quase no pescoço. Quase um tornado. Eles se movem tão rápido que Cory consegue se libertar. Umar tenta uma viagem e Cory cai, mas se levanta imediatamente quando o round termina.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Nurmagomedov, 19-19 no geral.

Rodada 3

Aquela rodada pareceu uma rodada de Umar, mas, novamente, essas são próximas. As pontuações podem estar em todos os lugares. O corner de Cory gosta do que vê. O corner de Umar também, dizendo a ele para não ter medo de ficar lá com ele.

Cory para o meio e Umar parecendo mais calmo agora. Ambos os homens chutando novamente e agora Umar está trocando de posição. Mais chutes de ambos para o corpo e pernas.

As margens entre esses dois homens são tão pequenas. Disputando em todas as fases e está completamente empatado. Nenhum deles acertando muito além de um chute ocasional. A batalha do footwork é difícil de vencer.

Apenas tocando de ambos os lados. Novamente os chutes são o ataque e jabs ocasionais. Não há muita coisa acontecendo nesta rodada, honestamente. Ambos os homens têm respeito e paciência. Estamos na metade do caminho e nada está acontecendo que importe tanto assim.

Cory realmente mantém um longo alcance, mas quando ele pisa, Umar fica nos quadris e desliza para trás. Cory quebra o aperto e corre para fora. Ele está lutando com as mãos tão bem. Mas Umar acerta uma boa direita após o intervalo.

Os dois homens chutando. 60 segundos e não tenho ideia de quem está ganhando. Umar acerta o corpo quando Cory chuta. Umar acerta uma esquerda. Ele está levando a melhor nas trocas agora e consegue uma queda no final! Ele está nas costas e Cory lutando contra as mãos e tentando limpar o pé. Mas ele não consegue antes do sinal.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 Nurmagomedov, 29-28 Nurmagomedov.

Rodada 4

Ambos os cantos estão mostrando muita urgência. Eles sabem que isso é acirrado. Duas rodadas farão a diferença.

Cory saindo para o centro mais uma vez. Seu corner quer agressão, mas Umar tem um contra-ataque decente quando Cory entra. Mas Cory atende ao chamado e ele está mais na cara de Umar nesta rodada. Mas come uma mão esquerda.

Umar deslizando bem, encontrando o fim do alcance e então contra-atacando quando Cory fica brincalhão. Ambos os homens estão se saindo excepcionalmente bem com alcance defensivo. Umar acerta uma boa combinação enquanto Cory entra em cena.

Cory acerta bem o corpo com uma direita. Mas sua próxima salva come um combo. Depois outro. Depois outro. Umar encontrou uma sequência de 3 socos quando Cory entra, finalizando com seu gancho de direita.

Um 1-2 de Umar acerta. Ele está começando a se afastar nos pés. Pequeno trabalho em espaços apertados. Cory faz um gancho de chumbo, mas Umar contra-ataca. Ele está se sentindo confiante com isso agora. Cory acerta um bom gancho no corpo. 2 minutos.

Os chutes caíram para ambos os lados. Agora estamos boxeando. Bom uppercut de Cory, mas bom gancho de retorno de Umar. Ele está trabalhando lá. E o ataque de Cory está diminuindo. Ele não está tão interessado em pressionar o assunto enquanto recebe outros 3 socos.

Cory bloqueando muitos golpes, mas levando a mesma quantidade quando entra. Umar vai alto com um chute. Cory se senta em um soco e Umar dispara um duplo limpo. Cory se vira e tenta chegar à cerca. Umar luta contra isso e Cory rola. Umar fica com ele e ele está na posição de scramble superior enquanto o round termina com Cory rolando em uma única perna.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Nurmagomedov, 39-37 para Nurmagomedov no geral.

Rodada 5

Cory parece um pouco frustrado indo para o canto e seus treinadores dizem que ele precisa ir. Urgência real. Muita urgência para Umar também. Eles querem pedalar mais baixo. Esta rodada pode determinar o vencedor. Quem sabe?

Umar no jab para começar. Ele está feliz em ceder terreno e deixar Cory entrar nos contra-ataques. Cory quicando e vibrando agora. Seu corner disse a ele para tornar as coisas feias e ele certamente está tentando fazer uma luta de punhos acontecer.

Umar não briga com ele, mantendo o alcance e colocando o ataque para fora. E Cory agarra um single, mas Umar o desvia com facilidade.

Umar no corpo. Cory retorna. Cory quica e tenta outro single, mas Umar sai. Cory se estica demais e Umar o marca em resposta. Bom chute de Umar na perna também. Ele está superando Cory em golpes durante toda a luta. Não esperava por isso.

Umar está realmente se estabelecendo agora. Ele está completamente confiante em atacar ali e está avançando agora. E rápido como um raio ele está em um único enquanto Cory se move. Cory se vira novamente e então tenta rolar enquanto Umar permanece naquelas costas. Uma confusão muito estranha aqui e Umar finalmente fica por cima!

Cory tentou fazer um triângulo, mas Umar empurrou e agora está na posição superior. Cory tenta se mexer, mas Umar fica aqui por enquanto.

Cory cria uma confusão, mas vira de costas e Umar imediatamente. Cory mantém a confusão e ele é bom o suficiente para manter a confusão viva, mas ele não está vencendo. Umar está um pouco à frente. E Umar termina essa confusão na metade superior agora.

Cory continua tentando se mover e Umar continua nele, com socos agora. Restam 30 segundos e Umar acerta uma joia. Não desiste em Cory, pois ele continua se movendo, mas não consegue criar espaço e Umar Nurmagomedov fez isso. Trabalho excepcional deste jovem.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9 para Nurmagomedov, 49-46 para Nurmagomedov no geral.