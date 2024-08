Unidade de armazenamento de Steve Jones, ícone do Sex Pistols, em Los Angeles, atingida por ladrões

Lenda dos Sex Pistols Steve Jones está mudando do punk rock para o blues depois de uma perda surpreendente: bandidos saquearam seu depósito, fingindo ser os bandidos que são.

Fontes policiais e a equipe de Steve disseram ao TMZ que um membro de sua equipe descobriu que dezenas de suas guitarras icônicas e roupas de palco foram roubadas da unidade em Los Angeles – e a perda é enorme… na verdade, pode valer até US$ 7 milhões. !

O guitarrista do Sex Pistols está atualmente no Reino Unido para uma série de shows beneficentes para ajudar a salvar o lendário local do Bush Hall – mas quando ele voltar, ele examinará mais de perto o que aconteceu e tentará calcular os danos.