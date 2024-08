URGENTE: Plid faz buscas por menino de 14 anos e pede ajuda da mídia e da população

Toda a rede do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid/AL) já está mobilizada, com busca imediata, na tentativa de encontrar e devolver à família o menor José Victor Nascimento da Silva, de 14 anos. O menino desapareceu na última segunda-feira (29) quando, segundo a mãe Flávia Nascimento da Silva, teria saído de casa, na Grota da Macaxeira, localizada na Chã da Jaqueira, em Maceió, por volta das 5h, para vender pipoca. A coordenadora do programa, promotora de Justiça Marluce Falcão, faz apelo para a mídia alagoana bem como a sociedade compartilharem o card e repassarem qualquer informação sobre seu paradeiro.

A representante do Ministério Público de Alagoas ressalta a importância de os familiares de desaparecidos, principalmente crianças e adolescentes, registrarem o ocorrido imediatamente.

“Assim que recebemos o boletim de ocorrência, feito nesta tarde, com a mãe nos autorizando a atuar no caso, inclusive divulgar a foto do menor, entramos em ação. Nesse momento todas as polícias, consultório de rua, HGE, assistentes sociais, estão engajados e também acionamos a conselheira tutelar da região. Mas, por outras experiências, sabemos também da importância dos meios de comunicação e da população nesse processo de busca e gostaríamos de pedir que mais uma vez sejam parceiros. Já são cinco dias do desaparecimento e quero aproveitar para alertar aos pais e parentes de pessoas em situação similar que o tempo é muito importante numa busca, é preciso irem à delegacia e comunicarem de imediato, inclusive lembrando que cabe punição se constatado que a vítima é de menoridade e as autoridades competentes não foram informadas”, destaca a promotora de Justiça e coordenadora do Plid/Al.

Portanto, caso alguém tenha se deparado com o menor José Victor favor manter contato pelos números contidos no card: (82) 99182-0121/2122-5250 ou 181 (Disque Denúncia).