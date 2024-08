Urijah Faber: Conor McGregor ‘ainda jovem e cheio de raiva’, vence Michael Chandler

Conor McGregor lutará novamente? Ele enfrentará Michael Chandler em dezembro, como ambos sugeriram, após a luta cancelada do UFC 303 em junho?

Essas perguntas ainda precisam ser respondidas, mas o lutador veterano Urijah Faber está confiante de que “The Notorious” está longe de terminar.

Faber, um ex-campeão peso-pena do WEC que também treinou uma temporada de O ultimo lutador oposto McGregor em 2015, disse ao MMA Fighting que vê fome em McGregor, apesar de todo o dinheiro e fama que o irlandês ganhou ao longo dos anos.

“Por ser um amigo, mas um amigo distante, alguém com quem sinto que passei tempo suficiente para meio que entender, o cara quer lutar”, disse Faber. “Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele poderia facilmente ir e apenas fazer a carreira no cinema ou ser um homem de negócios ou o que for, mas eu sinto que em seu coração, sua identidade, suas paixões ainda são lutar. Eu acho que ele vai lutar.”

McGregor fraturou a perna em uma luta de trilogia com Dustin Poirier em julho de 2021 e depois deixou o pool de testes de drogas da USADA, o que atrasou um possível retorno ao UFC. McGregor foi finalmente liberado em 2024 e agendou a luta contra Chandler para o UFC 303, mas desistiu semanas antes com um dedo mindinho machucado.

O companheiro de equipe de Faber, Chad Mendes, que já lutou contra McGregor pelo título interino do UFC no UFC 189, duvida que ele volte, dizendo ao MMA Fighting que McGregor “continua desistindo”.

Faber discorda.

“Ele não tem pressa, ele vai fazer isso nos termos dele, o que é um ótimo lugar para se estar”, disse Faber sobre os atrasos constantes. “Poucas pessoas neste mundo, no nosso mundo, artes marciais mistas, conseguem estar no lugar em que ele está, onde ele veste as calças. Mas acho que ele vai lutar porque ama lutar. Quer dizer, é quem ele é em seu coração, é isso que lhe deu essas oportunidades. Ele ainda é jovem e cheio de raiva e mágoa, então espero vê-lo lutar. O espaço do MMA sempre se beneficia quando um superstar sai e se expõe.”

McGregor venceu 10 de suas primeiras 12 lutas no UFC, derrotando nomes como Jose Aldo, Poirier, Max Holloway, Nate Diaz e Eddie Alvarez, mas foi parado duas vezes por Poirier em 2021. Se seu retorno for marcado para dezembro, será quase cinco anos após sua vitória mais recente — um nocaute de 40 segundos contra Donald Cerrone. Mas Faber está impressionado o suficiente, com base nas filmagens que viu do treinamento de McGregor, para escolher o ex-campeão para derrotar Chandler.

“Se ele treinar corretamente, acho que ele vai vencer”, disse Faber. “Na verdade, enviamos um Rollbot para ele. Se você não viu, rollbotbjj.com, é uma empresa que eu tenho. Fiquei impressionado. O Rollbot é um boneco de treinamento de alta tecnologia com sensores de pescoço e articulações que se deslocam. Ele queria muito um, então enviamos um para ele, e eu estava observando-o naquela coisa — e eu pensei, ‘Esse cara é tão habilidoso quanto possível quando ele vai para o chão.’ Ele não perdeu o ritmo, então eu gostaria de vê-lo de volta.”