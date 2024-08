Uruguai suspende todas as atividades de futebol devido à saúde de Nacional Izquierdo

O Uruguai suspendeu todas as atividades futebolísticas no fim de semana de sexta-feira devido “à delicada situação de saúde de Juan Izquierdo”, depois que o zagueiro do Nacional sofreu um batimento cardíaco irregular durante a partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores.

Izquierdo, que substituiu Sebastian Coates no intervalo, caiu no chão inconsciente aos 84 minutos, sem entrar em contato com outro jogador.

Ainda inconsciente, o jogador de 27 anos foi retirado do campo em uma ambulância. Ele está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Dada a delicada situação de saúde do jogador de futebol Juan Izquierdo, informamos nossa decisão de suspender a atividade futebolística profissional programada para este fim de semana”, informou a Associação pelos Direitos dos Jogadores Profissionais de Futebol do Uruguai (MUFP).

“Nossa prioridade no momento é cuidar do bem-estar de Juan, por isso acompanharemos de perto sua evolução nas próximas horas”, acrescentou a associação.

O Nacional publicou nas redes sociais que Izquierdo está estável e permanece sedado na unidade de terapia intensiva do hospital, onde ficará “em observação pelo menos nas próximas 72 horas”.