US Open 2024: Naomi Osaka finalmente tem o ímpeto que precisa?

NOVA YORK — Um ano atrás, Naomi Osaka sentou-se nas arquibancadas do Arthur Ashe Stadium e assistiu Coco Gauff e Karolina Muchova batalharem por uma vaga na final do US Open. De seu assento, ela secretamente desejou poder voltar a jogar na quadra.

Ela estava a apenas alguns meses de dar à luz sua filha, Shai, e havia retornado recentemente ao treinamento de condicionamento, mas questionou se algum dia conseguiria retornar à sua forma anterior. Quatro vezes campeã de majors, incluindo dois títulos no US Open, Osaka estava então a dois anos de vencer uma partida no Queens, e ela não conseguia silenciar a dúvida.

Mas na terça-feira, ela fez exatamente isso.

Enfrentando a cabeça de chave nº 10 e campeã do Aberto da França de 2017, Jelena Ostapenko, na primeira rodada, Osaka — que atualmente está classificada como nº 88 e precisava de um wild card para entrar — jogou talvez sua melhor partida desde que retornou ao tour em janeiro, com uma vitória dominante de 6-3, 6-2 diante de uma multidão adoradora no Estádio Louis Armstrong. Quando acabou, após apenas 64 minutos, Osaka, de 26 anos, estava visivelmente emocionada e repetidamente enxugou as lágrimas.

“Eu cresci aqui, então só de ver as crianças e depois lembrar da minha filha, mas ver as crianças vindo e me assistindo brincar… [it] me deixou muito emocionada”, disse Osaka mais tarde. “Então também só de lembrar que eu vim e assisti Coco jogar suas semifinais, e eu estava na plateia e não sabia se conseguiria jogar novamente neste nível, e só de jogar contra Ostapenko, que é uma ótima jogadora, e vencer aquela partida significa muito para mim.”

Foi sua primeira vitória no top 10 em mais de quatro anos.

Na quinta-feira, em meio a uma temporada agitada, Osaka terá a oportunidade de enfrentar Muchova, que recentemente retornou de um longo período afastada devido a uma lesão no pulso, com a chance de chegar à sua primeira terceira rodada no torneio desde 2021.

“Ter dois [titles] aqui significa muito, e acho que para mim, tenho lutado contra a confiança ao longo do ano, e agora este momento me obriga a olhar no espelho e dizer: ‘Ei, você se saiu muito bem aqui'”, disse Osaka na terça-feira.

“Não há razão para que você não possa se sair bem novamente.”

Quando Osaka anunciou que estava grávida antes do Aberto da Austrália de 2023 e que perderia a temporada, muitos se perguntavam se ela retornaria ao jogo. Suas dificuldades na quadra foram bem documentadas, e ela não ganhava um título há quase dois anos. Ela falou sobre o preço que o sucesso teve em sua saúde mental e a pressão que sentia para sempre vencer.

Mas quando os vídeos de treinamento começaram a aparecer no outono passado, ficou claro o quão seriamente ela estava levando seu retorno. E quando ela se sentou com a ESPN em dezembro, ela não pôde deixar de compartilhar seu entusiasmo e nova perspectiva.

“Definitivamente parece muito diferente 1724863336”, disse Osaka. “Parece que tenho um senso de responsabilidade pela minha filha. Mas também estou muito feliz ao mesmo tempo. Estou super animada [to be back].”

Mas a temporada não foi o que ela esperava. Ela venceu sua primeira partida em Brisbane, mas caiu na partida seguinte, assim como na estreia no Aberto da Austrália. Houve lampejos de promessa, no entanto. Ela chegou às quartas de final no Catar em fevereiro e perdeu por pouco para a ex-número 1 do mundo Karolina Pliskova, 7-6 (6), 7-6 (5), por uma vaga nas semifinais. Mas nas quadras duras — sua superfície preferida — de Indian Wells e Miami, ela caiu na rodada de 32 em ambos os eventos.

Osaka se dedicou ao saibro mais do que em anos e avançou para as oitavas de final do Aberto da Itália. No Aberto da França, ela parecia pronta para dar uma das maiores surpresas da temporada contra a número 1 do ranking Iga Swiatek em um confronto memorável na segunda rodada. Ela acabou perdendo por 7-6 (7), 1-6, 7-5, mas lembrou ao mundo do que ela era capaz.

E isso a deixou ansiosa pelo que estava por vir.

“Sinto que joguei com ela na superfície melhor dela”, disse Osaka após a partida. “Sou uma criança de quadra dura, então adoraria jogar com ela na minha superfície e ver o que acontece. Sim, eu também disse na Austrália que estou me preparando para setembro de qualquer maneira.”

Primeiro, é claro, ela teve que passar pela temporada de grama — ela chegou à segunda rodada em Wimbledon — e depois o retorno ao saibro para as Olimpíadas, onde caiu na estreia. Ela estava, sem dúvida, aliviada por retornar à América do Norte para a temporada de quadra dura, mas perdeu na partida da segunda rodada em Toronto e depois não conseguiu avançar pela qualificação em Cincinnati. Em uma postagem no Instagram, ela disse que não se sentia ela mesma na quadra.

“Meu maior problema atualmente não são as perdas, meu maior problema é que não sinto que estou no meu corpo”, ela escreveu. “É uma sensação estranha, errar bolas que não deveria errar, acertar bolas mais suaves do que eu lembrava que costumava. Tento dizer a mim mesma: ‘Está tudo bem, você está indo muito bem, apenas supere isso e continue se esforçando.’ Mentalmente, é muito desgastante. Internamente, ouço a mim mesma gritando: ‘O que diabos está acontecendo?!?!'”

Naomi Osaka vence o primeiro set sobre a 10ª cabeça de chave Ostapenko! foto.twitter.com/0D67S6LNdB — US Open de Tênis (@usopen) 27 de agosto de 2024

Na terça-feira, certamente não parecia que ela estava lutando contra Ostapenko. Em vez disso, tudo — finalmente — parecia estar dando certo. Vestindo uma roupa verde “pirralha” personalizada e instantaneamente viral, adornada com babados e laços, Osaka teve 19 vencedores contra apenas cinco erros não forçados. Ela nunca foi quebrada e ganhou 39 de seus 50 pontos de serviço. Foi uma performance tão clínica e magistral quanto a que ela teve desde que retornou.

Osaka terá que fazer isso de novo na quinta-feira contra Muchova se quiser continuar sua corrida em Nova York. As duas já jogaram duas vezes antes, e cada uma venceu uma vez, com ambas as partidas durando três sets. Muchova não é cabeça de chave após sua ausência de 10 meses da competição, mas quando está no seu melhor, o que ela parecia estar durante sua vitória sobre Katie Volynets na terça-feira, ela é uma das jogadoras mais perigosas e atléticas do circuito. (Como evidenciado por um ponto de lob alucinante nas costas da partida de terça-feira). Além de chegar às semifinais em Nova York no ano passado, ela também jogou na final do Aberto da França na temporada passada e avançou para as semifinais do Aberto da Austrália em 2021. Ela também sabe o que é preciso para ir fundo nos majors e certamente gostaria de retornar a esse estágio.

Esse pode ser exatamente o oponente que Osaka gostaria de enfrentar. Ela reconheceu na terça-feira que tende a jogar seu melhor tênis contra as melhores jogadoras do jogo e que sua mentalidade é diferente ao entrar nessas partidas.

“Não tenho certeza se é motivação ou se sinto que não tenho outra escolha a não ser jogar bem”, disse Osaka. “E então isso me livra de todas as expectativas e de toda a pressão que coloco em mim mesma, porque sei, tipo, não importa o que aconteça, o tênis vai ser realmente um ótimo tênis, mesmo se eu ganhar ou perder.”