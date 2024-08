USMNT será treinado por Mikey Varas em amistosos de setembro – fonte

O ex-técnico da seleção sub-20 dos Estados Unidos, Mikey Varas, comandará a seleção masculina dos EUA interinamente durante a próxima janela internacional de setembro, confirmou uma fonte à ESPN.

Varas estará no comando mesmo que Mauricio Pochettino seja oficialmente nomeado técnico da seleção masculina dos EUA antes da janela de transferências, dando a Pochettino tempo para se familiarizar com a Federação de Futebol dos EUA e com o cenário mais amplo do futebol americano.

Os EUA receberão o Canadá em Kansas City, Kansas, em 7 de setembro, e a Nova Zelândia em Cincinnati, Ohio, três dias depois, em dois amistosos.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Anteriormente, tanto o Washington Post quanto o The Athletic relataram que Varas assumiria temporariamente.

A ESPN informou na quinta-feira que Pochettino concordou em suceder Gregg Berhalter como o novo treinador permanente da seleção masculina dos EUA.

Nenhum acordo final foi assinado entre as duas partes, fontes disseram à ESPN, e o conselho de diretores da USSF ainda não assinou nenhum acordo. Uma reunião regular do conselho está marcada para 23 de agosto, embora uma reunião especial possa ser convocada antes para finalizar a nomeação, acrescentou uma fonte.

Uma fonte separada disse à ESPN na quinta-feira que a situação de Pochettino com o antigo clube Chelsea continua sem solução. Ele tem dinheiro devido pelo clube da Premier League e até que uma resolução seja encontrada, ele não pode assinar um contrato para assumir a USMNT.

Varas serviu recentemente na equipe do ex-técnico da seleção masculina dos EUA, Gregg Berhalter, na Copa América, onde os EUA foram eliminados na fase de grupos.

Antes dessa passagem, Varas estava no comando da seleção masculina sub-20 dos EUA de 2021 a 2023, onde conquistou o Campeonato da Concacaf de 2022, título que classificou oficialmente os EUA para os Jogos Olímpicos de 2024.

Na Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2023, Varas levou a seleção sub-20 até as quartas de final, onde foi derrotada por 2 a 0 pelo Uruguai.

Varas foi assistente na equipe do FC Dallas de 2016 a 2019 sob o comando de Luchi Gonzalez. Antes dessa designação, ele trabalhou nas academias do Dallas e do Sacramento Republic.