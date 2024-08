USWNT na disputa de pênaltis nas Olimpíadas? Naeher pode salvar e marcar

Nada no futebol se compara ao drama de uma disputa de pênaltis, e há poucos momentos individuais mais emocionantes do que quando um goleiro defende um chute durante uma cobrança de pênalti.

A goleira da seleção feminina dos EUA, Alyssa Naeher, faz isso regularmente. E, no ano passado, ela também surgiu como a cobradora de pênaltis mais confiável da seleção feminina dos EUA. tomador, marcando do ponto ela mesma. É uma combinação rara no nível internacional que pode ser útil novamente no sábado, quando a seleção feminina dos EUA enfrenta o Japão nas quartas de final das Olimpíadas.

Em 6 de março, Naeher defendeu três pênaltis contra o Canadá na semifinal da Concacaf W Gold Cup. Ela também se destacou e enterrou o quarto chute da USWNT para ajudar as americanas a avançar e, eventualmente, vencer o torneio. Foi um déjà vu 34 dias depois. Naeher defendeu três pênaltis canadenses e enterrou o quinto da USWNT para vencer a SheBelieves Cup.

“É incrível, pessoal. Não é incrível?”, disse a treinadora interina da seleção feminina dos EUA, Twila Kilgore, momentos depois, enquanto lutava para encontrar palavras mais suficientes para o feito. “Quero dizer, nervos de aço.”

Agora, a seleção feminina dos EUA vai para a fase eliminatória das Olimpíadas de 2024 sabendo que uma disputa por pênaltis pode ser necessária como meio de avanço. A presença de Naeher no gol dá às americanas a confiança de que podem avançar contra qualquer time nesse cenário.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A ex-goleira da seleção feminina dos EUA e atual comentarista de TV Jill Loyden tem uma palavra simples para descrever os talentos de Naeher: “gelo”.

Goleiros que também são especialistas em cobranças de falta ou pênaltis são raros. O goleiro brasileiro Rogério Ceni é o mais famoso, tendo marcado mais de 100 gols pelo São Paulo em duas décadas no clube, quase todos em cobranças de falta e pênaltis. Um goleiro cobrando uma falta ou pênalti durante o andamento de um jogo continua sendo algo inédito por um motivo: se algo der errado, a abordagem deixa o time com um gol sem marcação.

O ex-jogador da seleção masculina do México Jorge Campos foi ainda mais independente. Campos jogou por quase duas décadas em times da América do Norte e frequentemente podia ser encontrado saindo do gol para posições de ataque ou mudando de posição para jogar como atacante mais tarde em uma partida. Era o tipo de coisa normalmente vista apenas em níveis juvenis, e era muito divertido para os neutros.

Campos era animado e chamativo. Naeher não é nada disso.

“Alyssa é tão equilibrada”, disse Alex Morgan, companheira de equipe de longa data da seleção feminina dos EUA, que ficou de fora da lista das Olimpíadas de 2024, no início deste ano após a segunda performance de Naeher em disputa de pênaltis com três defesas e um gol. “Ela simplesmente não demonstra emoção. Sempre falamos sobre comemorar nossos gols, pênaltis e tudo, e ela é apenas Steady Eddie. Sei que há nervosismo em algum lugar, mas ela nunca vai demonstrá-los. Ela é apenas alguém que continua a aparecer em grandes momentos.”

A ironia da ascensão de Naeher à fama nas disputas de pênaltis é que tudo começou em seu pior momento.

As americanas foram eliminadas da Copa do Mundo do ano passado em uma disputa de pênaltis (após um empate sem gols) contra a Suécia nas oitavas de final, marcando o pior resultado em um grande torneio na história da USWNT. Mesmo lá, porém, Naeher deixou sua marca na disputa de pênaltis.

Ela defendeu o quarto chute da Suécia, então se adiantou para chutar forte no meio para converter o sexto chute da seleção feminina dos EUA. Depois que Kelley O’Hara errou o sétimo chute das americanas, Naeher inicialmente defendeu o chute inicial de Lina Hurtig, mas a bola girou para trás em direção ao gol. Naeher rapidamente se reajustou e a afastou novamente, então se levantou e balançou o dedo para indicar que ela não cruzou a linha.

O tempo então parou em Melbourne, Austrália, quando 25 segundos se passaram antes que o árbitro confirmasse que a bola havia cruzado a linha. Naeher ficou parada em descrença, balançando a cabeça e acenando com a mão para sinalizar que ela havia salvado a bola. Depois de alguns minutos, quando a realidade da derrota se instalou, uma imagem apareceu na tela do estádio mostrando a imagem gerada por computador da decisão da linha de gol, e uma quantidade indiscernível de espaço entre a bola e a linha de gol para indicar que ela havia cruzado — um milímetro dentro da margem de erro do sistema automatizado.

Essa lembrança nunca sairá de sua mente, mas ela tentou não permitir que ela se tornasse uma parte ativa de sua mente.

“Eu abordo cada um [shootout] individualmente e separadamente, e você quer vencer — você quer sair por cima”, ela disse quando perguntada diretamente sobre se aquele momento em Melbourne a motiva. “Minha abordagem sempre foi permanecer no momento, um torneio e uma oportunidade de cada vez.”

A goleira da seleção feminina dos EUA, Alyssa Naeher, se reúne com suas defensoras antes da partida de grupos da equipe dos EUA nas Olimpíadas de 2024 contra a Austrália, no Stade de Marseille. John Todd/ISI/Getty Images

De acordo com a ESPN Stats & Information, as cinco defesas combinadas de pênaltis de Naeher (duas no jogo e três durante disputas de pênaltis) a colocam empatada com o maior número entre todas as goleiras nas últimas cinco Copas do Mundo Femininas ou Olimpíadas. Ela é a única goleira a marcar um pênalti nesses cinco torneios.

A verdade por trás do sucesso de Naeher como defensora de pênaltis e cobradora de chutes é “bem chata”, disse o ex-treinador e assistente de goleiras da seleção feminina dos EUA, Phil Poole, à ESPN esta semana. Naeher, que foi reserva no triunfo da seleção feminina dos EUA na Copa do Mundo de 2015 e titular no triunfo de 2019, estuda muito sobre suas oponentes e analisa todos os dados que pode.

“Temos todos os recursos sob o sol em termos de fornecer análise de dados, tudo o que há”, disse Poole, que agora é o treinador principal do Carolina Ascent FC da USL Super League. “E isso não significa que esteja sempre certo, mas significa que você toma a decisão mais informada.”

Há estratégia, é claro. Loyden disse que as ideias podem variar de seguir as notas que uma goleira rabiscou em sua garrafa de água sobre o local preferido de um atirador, até escolher um lado. Quando Loyden estava na seleção feminina dos EUA no início de 2010, ela disse que elas brincaram com a ideia de apenas mergulhar para a direita todas as vezes. Essa prática nunca chegou a um cenário de jogo, mas foi considerada.

Loyden, que ainda treina goleiras de ponta individualmente, disse que Naeher é tipicamente mais bem-sucedida quando mergulha para a direita. Ela também elogiou Naeher por sua habilidade de dar um salto inicial no movimento lateral para o lado que ela vai mergulhar, enquanto espera o tempo suficiente para mascarar o movimento do jogador que está atirando.

“Como goleiro, nosso trabalho depende de não permitir gols, então há esse elemento mental de tipo, ‘Tudo bem, deixei três entrarem’, e não deixar que isso o desencoraje ou desanime — que o próximo, você potencialmente pode conseguir”, disse Loyden. “No time dos EUA, sempre dizíamos: ‘Se você é um goleiro e defendeu um, você fez seu trabalho, e nosso time vai vencer.’ Você está apenas procurando por aquele momento em que pode fazer uma defesa.”

Os dados também desempenham um papel na cobrança de pênaltis de Naeher, disse Poole. Após 120 minutos, cinco substituições provavelmente foram feitas e há uma grande probabilidade de que várias dessas mudanças sejam na linha de frente, onde estão os melhores finalizadores do time. Quem entre os 11 jogadores em campo após 120 minutos é o melhor cobrador de pênaltis? Essa é a verdadeira questão, e a resposta levou a seleção feminina dos EUA a colocar Naeher no local como um chutador.

Hope Solo, antecessora de Naeher na função de goleira número 1 da seleção feminina dos EUA, era uma goleira extrovertida e extravagante que também tinha uma propensão para defesas incríveis. Naeher é o oposto. Ela é estoica a tal ponto que é uma piada recorrente com colegas de equipe do passado e do presente.

Funciona para ela, em partidas e especialmente em disputas de pênaltis.

“Ela simplesmente tem essa habilidade de desligar todas as emoções”, disse Loyden à ESPN. “Ela é toda profissional. Ela teve que desenvolver essa mentalidade como a número 1 dos EUA porque assumiu o cargo de uma longa linhagem das melhores goleiras do mundo, e ela teve que intervir e descobrir como ela iria se sair sob essa quantidade de pressão. Acho que para ela, tirar a emoção da posição foi uma das coisas mais úteis para ela.”