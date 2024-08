Valarie Allman, dos EUA, conquista o segundo ouro consecutivo no lançamento de disco feminino nas Olimpíadas

Valarie Allman, dos Estados Unidos, conquistou sua segunda medalha de ouro consecutiva no lançamento de disco feminino nas Olimpíadas na segunda-feira, com um esforço de 69,50 metros em seu quarto lançamento, quase 2 metros melhor que o restante do grupo.

A chinesa Feng Bin ficou com a prata com 67,51, enquanto a ex-bicampeã olímpica e campeã mundial Sandra Elkasevic, da Croácia, também fez 67,51, mas teve que se contentar com o bronze porque o segundo melhor resultado de Feng superou o da croata.

Depois de garantir o ouro antes de seu lançamento final, a americana, que está invicta nesta temporada, entrou no círculo sob muitos aplausos e, após lançar o disco em 69,21, correu até seu treinador, Zebulon Sion, e pulou em seus braços.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Estou nas nuvens”, ela disse. “Até que tudo estivesse feito, eu não me permiti acreditar que seria verdade. Sair como campeã — eu não consigo acreditar.”

Allman cometeu uma falta feia em seu primeiro arremesso, dizendo que estava nervosa.

“Sabendo que esta é a final olímpica e tudo o que investimos durante anos, não apenas um ano, vai acontecer esta noite. Levei um minuto para encontrar meu ritmo e meu treinador foi bom em me ajudar a me acomodar e me lembrar do que pensar.”

Allman, que se tornou a quarta mulher a ganhar duas medalhas de ouro olímpicas no disco, foi avisada de que seria ela a ser batida quando seu lançamento na rodada classificatória superou o adversário em quase 4 metros.

Allman era dançarina quando criança, antes de mudar para o disco no ensino médio, descobrindo que tinha talento natural para girar no círculo de lançamento.

A francesa Melina Robert-Michon recebeu alguns dos aplausos mais altos da noite. A atleta de 45 anos, que ganhou a prata nas Olimpíadas de 2016, terminou em 12º com um arremesso de 57,03 metros em uma notável sétima participação olímpica. Suas sete Olimpíadas igualaram o número recorde de participações femininas no atletismo da velocista jamaicana Merlene Ottey.

Robert-Michon, que foi o porta-bandeira da França na cerimônia de abertura, não tem planos imediatos de se aposentar, esperando competir no campeonato mundial do ano que vem em Tóquio.

O evento não contou com Yaime Perez, que ostenta o melhor lançamento desta temporada com 73,09 — mais de um metro melhor que o melhor de Allman. Perez não está elegível após desertar de Cuba para os EUA há dois anos.