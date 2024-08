Valencia cancela acordo de Guerra com o Atlético em meio à cláusula Gallagher

O diretor esportivo do Valencia, Miguel Angel Corona, disse aos repórteres na quinta-feira que eles desistiram das negociações para transferir o meio-campista Javi Guerra para o Atlético de Madrid quando souberam que o acordo dependia da desistência do time de Diego Simeone em negociar Conor Gallagher, do Chelsea.

Corona disse que Valencia e Atlético tinham um acordo em vigor no domingo para transferir Guerra, e os termos também foram fechados com o próprio meio-campista. No entanto, o atraso do Atlético em devolver a papelada levou os dirigentes do Valencia a abordar o clube na quarta-feira de manhã sobre o atraso.

O Atlético finalmente fechou um acordo para contratar Gallagher do Chelsea em um negócio avaliado em cerca de € 40 milhões (US$ 44 milhões), disseram fontes à ESPN.

“O Atlético de Madrid respondeu que eles estavam tentando sair da transação de Gallagher com o Chelsea, e se isso não acontecesse eles não seriam capazes de fechar o negócio por Javi Guerra”, disse Corona durante a apresentação do atacante Dani Gómez pelo clube. “Foi a primeira vez que fomos informados disso. Então decidimos desistir porque essa não era uma condição que foi discutida, apesar de todas as ligações, WhatsApps, e-mails, assessoria jurídica e termos de contrato.

“Não fomos informados sobre essa situação, então, obviamente, para nosso benefício e para proteger Javi, desistimos.”

Guerra estava de volta aos treinos em Valência na tarde de quarta-feira.

O Atlético já havia acertado os termos com o Chelsea na semana passada para a chegada de Gallagher, mas estava esperando o meio-campista aceitar a mudança. O clube considerou contratar Guerra se Gallagher desistisse.