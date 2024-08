Valeu a pena usar o Rio Sena como sede das Olimpíadas de 2024?

PARIS — Enquanto a chuva caía forte na cerimônia de abertura das Olimpíadas, o vice-prefeito de Paris, Pierre Rabadan, estava encharcado nas arquibancadas. Por um breve momento, ele sentiu uma sensação de preocupação.

A cidade havia gasto € 1,5 bilhão (US$ 1,4 bilhão) em um projeto para limpar o Rio Sena. Ultimamente, ele estava encarregado de garantir que uma cerimônia no rio com centenas de barcaças flutuantes pudesse ser realizada com segurança. Ainda mais difícil, o Sena apresentaria quatro eventos olímpicos, em triatlo e maratona aquática.

O impacto duradouro desses Jogos seria o próprio rio: cerca de 100 anos atrás, os parisienses podiam nadar com segurança no Sena. O sonho era usar as Olimpíadas como um veículo para comandar a cidade a fazer isso novamente.

Mas havia uma falha crucial.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Chuvas fortes a qualquer momento poderiam fazer com que os níveis de E. coli e outras bactérias no Sena aumentassem, e havia pouco que a cidade pudesse fazer para impedir isso. Paris havia se esforçado muito para construir e instalar uma bacia de água subterrânea que pudesse reter água suficiente para encher 20 piscinas olímpicas, mas uma chuva substancial inundaria as margens, sobrecarregaria a filtragem e interromperia um momento marcante para a cidade.

Enquanto 10.500 dos melhores atletas do mundo flutuavam rio abaixo, cerca de um mês de chuva caiu em apenas 36 horas. Rabadan sabia das consequências — tanto para a competição quanto para a opinião pública.

Com certeza, os oficiais cancelaram uma natação preparatória para o triatlo devido à qualidade da água. Então eles cancelaram outra. Como os organizadores se encontraram na calada da noite para coletar amostras de água, havia planos de contingência para realizar um duatlo. Quando a natação preparatória para a maratona foi cancelada na semana seguinte, os organizadores estavam prontos para ativar um local de backup.

O plano B para a natação de 10k era fazê-la no local de remo/canoa. Não havia local B para os triatlos, que teriam se tornado um duatlo.

EM ÚLTIMA HORA TODAS AS RAÇAS foi em frente no Sena. Os visuais dos Champs-Élysées e do Grand Palais forneceram um cenário deslumbrante, e cada corrida terminou em um final de roer as unhas, mas a controvérsia sobre o rio nunca foi embora. Um atleta de triatlo vomitou incessantemente após competir. Mais tarde, foi relatado que outro tinha uma infecção por E. coli. A verdade do que realmente aconteceu, como de costume, caiu em algum lugar no meio.

Atletas saltam no rio Sena no início do revezamento misto de triatlo. MOHAMMED BADRA/EPA-EFE/Shutterstock

“A crítica não era necessária. Nem sempre era construtiva”, Rabadan conta à ESPN. “Estávamos certos em fazer isso? Valeu a pena? Sim, porque ter atletas nadando no Sena e ter parisienses nadando [there] no futuro ajudará o rio.

“Valeu a pena, mesmo com todas as críticas”, ele acrescentou. Dependendo de com quem você fala, essa pergunta — “Valeu a pena?” — provocará respostas diferentes. A cidade colocou a estética da corrida acima da saúde dos atletas, e isso vai acontecer nas Olimpíadas novamente?

“O legado deve inspirar muitas outras cidades no futuro”, disse Rabandan.

As Olimpíadas de Paris de 2024 foram, por quase todos os relatos, um sucesso estrondoso. As avaliações e os patrocínios aumentaram. O transporte público correu bem. Grandes controvérsias foram amplamente evitadas. Decidir usar um dos marcos mais onipresentes da cidade — seu rio de 777 quilômetros de extensão — como um local pode ter sido o calcanhar de Aquiles dos Jogos.

Preocupações com a qualidade da água não são nenhuma novidade para as Olimpíadas, ou para atletas de águas abertas que competem em todo o mundo o ano todo, geralmente perto de áreas urbanas. Essas questões são prevalentes em todos os lugares, incluindo a América do Norte. As Olimpíadas do Rio de 2016 foram marcadas por poluição severa — tanto esgoto quanto lixo — em vários locais. Tóquio precisava de medidas drásticas para limpar sua baía, embora a citação viral de um atleta dizendo que “cheirava a um banheiro” permaneça na infâmia. A qualidade da água no local de águas abertas em Los Angeles, na Praia Alamitos, em Long Beach, certamente será um assunto para discussão nos próximos quatro anos.

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

Paris é um estudo de caso interessante, tanto pela forma como os organizadores lidaram com os eventos, quanto pela forma como as questões foram abordadas. A World Triathlon disse que os níveis de E. coli no dia da corrida eram “muito bons” e apenas alguns atletas relataram problemas gastrointestinais posteriormente, embora nenhum deles pudesse ser relacionado ao rio.

A atleta que teria sofrido uma infecção por E. coli foi a belga Claire Michel. Correram boatos de que ela estava hospitalizada, mas ela confirmou mais tarde que muito pouco dessa informação era verdade. Em vez disso, ela foi à clínica médica na Vila Olímpica e confirmou que tinha um vírus estomacal e não E. coli. Ainda assim, quando a Bélgica anunciou sua doença, eles adicionaram uma mensagem pedindo aos organizadores que “aprendam lições” para o futuro.

Alguns atletas reclamaram reservadamente com seus treinadores e federações sobre a deformidade sob as pontes, de acordo com fontes. Outros não ficaram entusiasmados com a natureza de última hora do alerta; é menos do que ideal para atletas, que prosperam na rotina, descobrir às 4 da manhã se estão aptos a competir ou não.

“Se a prioridade fosse a saúde dos atletas, este evento já teria sido transferido para outro local há muito tempo”, comentou o triatleta belga Marten Van Riel na publicação do Instagram da World Triathlon anunciando o adiamento da corrida masculina.

“Somos apenas marionetes em um show de marionetes.”

No entanto, muitos participantes sentiram que os piores cenários foram exagerados, e muitos citaram o quão espetacular foi competir em um local tão icônico. Quando o triatleta canadense Tyler Mislawchuk foi flagrado pela câmera vomitando várias vezes após terminar em nono, ele imediatamente virou manchete global. Dias depois, um porta-voz canadense reiterou que a doença de Mislawchuk não tinha nada a ver com o Sena, e tudo a ver com Misawlchuk “dando o seu melhor”.

“Sou apenas um garoto de Winnipeg, bem, especificamente de Oak Bluff, onde a temperatura é de -50 [degrees Celsius] no inverno”, disse Mislawchuk à Triathlon Magazine. “E eu estou aqui nas Olimpíadas de Verão. … Cheguei à linha de largada saudável e dei tudo de mim. Você quer mais, mas era tudo o que eu tinha.”

A federação canadense preparou seus atletas para potenciais problemas de qualidade da água, dizendo que eles estavam cientes dos riscos representados pela qualidade da água em Paris, bem como em outros locais de corrida ao redor do mundo todos os anos. O diretor de alto desempenho do Canadá, Phil Dunne, implementou um protocolo de profilaxia de uma equipe de médicos e nutricionistas para minimizar o risco de doenças gastrointestinais. Um porta-voz disse que os canadenses tinham total confiança nos planos de mitigação do World Triathlon e Paris 2024 para priorizar a saúde e a segurança dos atletas.

A controvérsia sobre a corrida fez com que ela tivesse mais atenção e cobertura da mídia do que qualquer corrida de triatlo na história, com alguns dentro do esporte torcendo para que ela realmente ajudasse a aumentar seu público.

A ÁGUA ABERTA local para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028 é Alamitos Beach em Long Beach. Embora os problemas de qualidade da água permaneçam em qualquer área urbana, o local está muito melhor posicionado para o sucesso. Alamitos Beach é uma área popular de natação recreativa e regularmente sedia competições em águas abertas, incluindo a Americas Triathlon Cup de 2022 e a World Triathlon Para Cup de 2023. Talvez o mais importante, as Olimpíadas ocorrerão durante a estação seca do sul da Califórnia, o que atenuará os maiores problemas em Paris: o escoamento após uma tempestade.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Como as estrelas jovens lucraram com a nova fama

• Por que o pickleball não está nas Olimpíadas?

• Salif Mane inspirado por seu falecido pai

• O legado irrefutável de Simone Biles

• Após nove medalhas de ouro, Ledecky ainda não terminou

Mais conteúdo das Olimpíadas

Heal the Bay, um grupo de defesa ambiental sediado na Califórnia, classificou consistentemente as praias de Alamitos com A’s e B’s (bom para uso recreativo), incluindo a última estação seca do verão. No entanto, durante um inverno de 2023-24 que viu chuvas recordes, essas praias receberam C’s e F’s. Long Beach é um centro de transporte e abriga o maior terminal de contêineres da América. Alamitos Beach tem sido propensa a vazamentos de esgoto – incluindo um problema de 47.000 galões, devido a danos à infraestrutura causados ​​pelas chuvas, que fecharam todas as áreas de natação em fevereiro.

O porta-voz de Long Beach, Kevin Lee, disse que a cidade está comprometida com a melhoria contínua da água recreativa há muito tempo, implementando grandes projetos nas últimas duas décadas associados à gestão de águas pluviais, infraestrutura verde, dragagem, desvio de baixo fluxo, captura de lixo e projetos de bacias hidrográficas. Lee disse que há planos em andamento para uma barcaça de coleta de lixo para manter as praias costeiras mais limpas, capturando mais detritos conforme eles descem para a água.

“A água ao longo de nossas praias está pronta para receber atletas incríveis do mundo todo”, disse Lee.

Quanto a Paris, autoridades da cidade esperam poder revelar três áreas no Sena no ano que vem para natação pública a cada verão. Eles veem isso, antes de tudo, como uma ferramenta para ajudar os moradores a se refrescarem durante ondas de calor mais frequentes, bem como fornecer acesso gratuito à natação.

“Para nós, poder trazer de volta uma melhor qualidade de água é o maior legado que podemos imaginar”, disse Rabadan.

A incerteza sobre o rio não vai acabar, no entanto. Amostras diárias de água ainda serão coletadas, e o aumento da poluição causará fechamentos temporários. Isso significa que outro legado será os parisienses tendo sua própria experiência de triatleta olímpico: eles olharão para fora na manhã seguinte a uma chuva forte e se perguntarão se é seguro nadar.