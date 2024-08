Veja por que Canelo vs. Crawford sofreu um golpe mortal

LOS ANGELES — O segredo para resolver Terence Crawford, disse Joel Diaz, que treina o agora ex-campeão dos médios-júnior da WBA, Ismail Madrimov, era o corpo.

“Ninguém nunca testa o corpo dele”, Diaz disse à ESPN na outra noite. “Mas vamos lá sempre que temos chance. Crawford dá aquele jab canhoto, nós damos um direto no corpo. Ele dá um direto, Israil vai lá com um direto de direita.”

E como começou, Madrimov — de Indio, Califórnia, passando pelo Uzbequistão — foi fiel ao conselho do treinador. Mas lutadores tão bons quanto Madrimov e Crawford — ainda um dos melhores do mundo, apesar da noite mais difícil e acirrada de sua carreira ainda invicta — discernem outras aberturas conforme a luta evolui. Então, depois de alguns rounds cutucando o corpo de Crawford, Madrimov começou a lançar mãos direitas retas — e, diferentemente de praticamente qualquer um dos 40 oponentes anteriores de Crawford — os viu acertar com grande regularidade. Depois disso, Madrimov encontrou um lugar para um longo gancho de esquerda que contornou a guarda de Crawford. No sétimo round, você podia notar o inchaço ao redor do olho direito de Crawford.

Estatísticas do CompuBox Punch Socos Crawford Madrimov Total desembarcado 95 84 Total lançado 433 275 Por cento 22% 31% Jabs acertados 40 19 Jabs lançados 223 91 Por cento 18% 21% Poder aterrissado 55 65 Poder lançado 210 184 Por cento 26% 35%

Nada disso seria notável se não fosse Crawford — um campeão de quatro divisões agora, indiscutível em 140 e 147 libras — cuja última luta acabou com a ideia de Errol Spence Jr. como o conhecíamos. Desde 2016, Crawford nocauteou todos que enfrentou. Você viu a veia maldosa de Crawford. Você viu sua aptidão, justificadamente considerada o QI mais alto do jogo. Mas você nunca o viu realmente vulnerável. Talvez mais notável, porém, ele começou como um novato em Omaha, Nebraska — então considerado o Polo Norte do mundo do boxe — sem uma reputação de “lado A” ou a bênção de um grande promotor. Perguntei a Crawford antes da luta quem era o melhor lutador da era pós-Floyd Mayweather.

“Eu”, ele disse. “E eu tenho mostrado isso há anos. Nós sempre tivemos o lema, continue vencendo e tudo vai se encaixar.”

Verdade. Ninguém nunca fez nenhum favor a Crawford — até, talvez, esta noite.

“Acredito que fiz o suficiente”, disse Madrimov momentos depois que os juízes deram seu veredito unânime contra ele.

Ele não estava sozinho, é claro. Seu promotor, Eddie Hearn, argumentou que o cartão 116-112 do juiz Fernando Villarreal a favor de Crawford parecia ter sido “preenchido antes da luta começar”. Na verdade, isso não foi um roubo. Eu tinha seis rounds cada, mas em uma luta como essa sempre há pelo menos um casal que pode ir para qualquer lado. Além do mais, em sua viagem inaugural em 154 libras, Crawford venceu os dois rounds finais em todos os três cartões de pontuação dos juízes, e fez isso, em grande medida, batendo Madrimov no corpo. Se ele era o lutador menor, ele também era o mais forte por dentro.

“Não vou mentir”, disse Crawford. “Ele é forte… ele me levou ao round 12. …Esse cara é grande.”

Israil Madrimov, à esquerda, acertou 10 socos poderosos a mais (65) do que Terence Crawford (55) na luta de 12 rounds. Mark Robinson/Boxe de Sala de Fósforos

Embora não tão grande quanto o lutador anunciado — ou, talvez, apenas esperado — como o próximo oponente de Crawford. Esse seria o campeão indiscutível dos super-médios, Canelo Alvarez. Enquanto Crawford e Canelo estão se aproximando do fim de carreiras ilustres e falam com carinho de seus legados, Crawford assumiu um risco real no sábado, subindo de peso para lutar contra um oponente de alto risco que decididamente não é um nome conhecido. Sim, sua decisão foi subsidiada pela generosidade do suposto salvador do boxe, Turki Alalshikh, o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. Ainda assim, seja qual for seu placar, foi o tipo de luta frequentemente comentada, mas raramente vista: o melhor lutando contra o melhor.

Canelo, por outro lado, lutará com Edgar Berlanga no mês que vem, que ainda não venceu uma luta que mereça Canelo ou o pagamento correspondente. Eu gosto de Edgar. Mas seu principal talento para ganhar a data não é ser David Benavidez, a quem Canelo evitou por anos.

Talvez essa seja a verdadeira perda aqui. Turki Alalshikh — tratado como “Sua Excelência” — queria Canelo-Crawford. Parecia uma ideia inspirada — até a noite passada. Uma vitória ambígua sobre Madrimov tira o vapor do potencial Canelo-Crawford.

Em vez disso, o que resta parece ser uma batalha pela supremacia no boxe entre Canelo e Alalshikh, que está promovendo o UFC 306 no Sphere em Las Vegas na mesma noite de Canelo-Berlanga, a alguns quilômetros de distância, na T-Mobile Arena.

“Nós vamos comê-lo”, disse Alalshikh a Mike Coppinger, da ESPN, no mês passado.

Ontem à noite, no entanto, Alalshikh deu uma nota diferente. “Eu dou a ele a oferta”, ele disse sobre Canelo. “Se ele for esperto, ele aceitará.”

Se não, pense em Crawford x Vergil Ortiz Jr.

De qualquer forma, Canelo-Crawford sofreu um duro golpe.