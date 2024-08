Velhas fragilidades assombram o Manchester United na derrota tardia para o Brighton

BRIGHTON, Inglaterra — Apesar de toda a conversa sobre uma retomada sob o comando de Erik ten Hag, havia uma sensação de terrível inevitabilidade e familiaridade sobre a derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Brighton & Hove Albion, em uma costa sul encharcada no sábado.

Defensivamente, o United foi muito poroso e, embora aponte para seu infeliz gol anulado, conseguiu se autodestruir, já que João Pedro ficou sem marcação no poste de trás para marcar de cabeça o gol da vitória no quinto minuto dos acréscimos. Isso causará horror na análise pós-jogo quando o time voltar para Carrington.

Houve aspectos dessa performance que pareceram um passo à frente para o Ten Hag 2.0. Depois de um verão em que ele recebeu um voto de confiança e licença para reconstruir sua equipe de bastidores, junto com quatro novas contratações (até agora), esta deveria ser a temporada em que veríamos o United que ele tem prometido e apontado desde que assumiu o comando. Mas o United perdeu para o Brighton por causa de erros que já foram vistos antes e que já deveriam ter sido eliminados.

Para ambos os gols do Brighton, o United deixou os jogadores sozinhos. O primeiro, aos 32 minutos, viu Harry Maguire e Noussair Mazraoui incapazes de parar um cruzamento de Pedro, e não conseguiram cortar uma bola na área de seis jardas de Kaoru Mitoma. Isso permitiu que Danny Welbeck batesse para casa de perto contra o clube onde ele começou sua carreira.

Para o vencedor, Pedro podia ficar de pé, uma mão levantada, implorando para Simon Adingra plantar a bola em sua cabeça enquanto Mazraoui, Matthijs de Ligt e Lisandro Martínez eram pegos observando a bola. Pedro, em acres de espaço, teve todo o tempo do mundo para se abaixar e cabecear a bola para além de André Onana. Foi muito, muito fácil.

Àquela altura, o United já havia se autossabotado para o que poderia ter sido um vencedor. Eles se colocaram de volta no jogo através do empate fortemente desviado de Amad no minuto 60, e então pensaram que tinham pegado um segundo 10 minutos depois através do substituto Alejandro Garnacho. O chute do internacional argentino venceu o goleiro Jason Steele e foi em direção ao gol, mas a bola atingiu o joelho do impedido Joshua Zirkzee pouco antes de cruzar a linha, e o VAR interveio corretamente para anulá-la.

O United pensou que tinha deixado esses dias para trás, mas erros desleixados, má comunicação e oportunidades desperdiçadas atrapalharam mais uma performance.

Ten Hag ficou “muito decepcionado” e disse que seu time precisa ser muito mais agressivo tanto na defesa quanto no ataque.

“Acho que frequentemente fizemos as coisas certas”, disse Ten Hag após a partida. “Muitas vezes tivemos sucesso — quando ganhamos troféus e vencemos outros grandes jogos em que levamos os pontos.

“Nesta ocasião, hoje, deveria ter sido melhor. No Community Shield [1-1 draw vs. Manchester City] deveríamos ter sido melhores. Em muitas ocasiões, fomos bem em situações em que conseguimos o placar na linha.”

Erik ten Hag e Noussair Mazraoui saem após a derrota tardia em Brighton. Steve Bardens/Getty Images

Apesar de falarem que esta é a temporada em que o United mostrou os dentes, eles ainda estão tentando encontrar alguma mordida. Das contratações de verão, Mazrouai é o único que se encaixou imediatamente como lateral-direito. Ele se saiu bem na maior parte do tempo contra Mitoma, que foi tão perigoso na vitória do Brighton na rodada de abertura sobre o Everton. Zirkzee foi usado duas vezes como substituto – primeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Fulham, onde marcou um gol da vitória aos 87 minutos e aqui ele foi introduzido no intervalo para Mason Mount, uma troca que viu Fernandes voltar para a posição de número 10.

Eles pareciam muito mais perigosos e encontraram mais incisão com essa combinação, sugerindo que talvez seja hora de colocar o experimento do falso nº 9 de Fernandes de volta em sua caixa. Ele os serviu bem no final da temporada passada, guiando-os para duas vitórias na Premier League e o triunfo da final da FA Cup sobre o Man City, mas esse papel específico para Fernandes está sofrendo uma segunda temporada difícil. Com Fernandes de volta atrás de Zirkzee, o capitão parecia muito mais confortável e foi seu passe para Garnacho que deveria ter fornecido o potencial vencedor.

De Ligt está tendo um lançamento suave no coração da defesa do United, saindo do banco contra Fulham e Brighton. Em ambas as partidas, De Ligt substituiu Maguire pelos últimos 10 minutos, então, apesar de todos os esforços de estourar os pulmões do internacional inglês, De Ligt é a solução de longo prazo na defesa central. No entanto, De Ligt estava em campo quando Pedro teve a liberdade da área de pênalti do United para marcar o gol da vitória.

Brighton encontrou espaço na área do United muitas vezes para seu conforto. Martinez também ficou aquém de seus altos padrões habituais, então resta saber como Ten Hag usa De Ligt e Leny Yoro, de 18 anos, quando ele retornar de seu metatarso fraturado.

O desempenho também mostrou que o United está desesperado para trazer o volante Manuel Ugarte do Paris Saint-Germain antes do prazo de transferência de sexta-feira para oferecer pernas mais jovens no meio-campo central. Ugarte, de 23 anos, deve ser uma opção mais móvel para Casemiro, de 32 anos. Isso ficou evidente quando Billy Gilmour, fortemente ligado ao Napoli, teve a corrida do Amex e foi excelente no meio do campo para o Brighton. Em meio ao pandemônio de pressão, ele encontrou tempo e equilíbrio para desmantelar a defesa do United.

Os primeiros seis jogos do Man United Sex., 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sáb., 24 de agosto 12:30 Brighton (a) Dom., 1 de setembro 16:00 Liverpool (E) Sáb., 14 de setembro 12:30 Southampton (um) Sáb., 21 de set. 17:30 Palácio (a) Dom., 29 de setembro 16:30 Tottenham (C) Horários de início mostrados como no Reino Unido

Para o Brighton, eles parecem que vão ser sucesso de bilheteria sob o comando do ex-técnico do St. Pauli, Fabian Hürzeler. Muito se falou sobre sua idade — aos 31, ele é o técnico permanente mais jovem da história da Premier League — mas sua formação agressiva 4-2-4 é maravilhosa de assistir, e eles estão atacando sem remorso.

Pedro trabalha brilhantemente neste sistema, encontrando a bola de longe e correndo em defesas embaralhadas, enquanto Mitoma e Minteh são ambos pontas excepcionais. O Brighton ainda tem uma série de outros jogadores para integrar, como a contratação recorde do clube Georginio Rutter, que fez sua estreia no banco. Matt O’Riley (Celtic) e Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) também devem estar a caminho nos próximos dias.

O desembolso do Brighton neste verão pode passar de £ 200 milhões e Hürzeler forjou uma coesão que os guiou a duas vitórias em duas. Eles são ferozmente ambiciosos e vão ser um lado formidável.

Ainda há negócios a serem feitos em Old Trafford também. Será que o United encontrará a mistura certa enquanto eles estão no meio desse começo de temporada de secador de roupa?

O United tem seis dias restantes da janela de transferências para levar Ugarte até a linha e estabelecer quais jogadores estão saindo. Jadon Sancho novamente não estava no elenco do dia da partida, enquanto Scott McTominay foi um substituto no segundo tempo em meio a ligações com Fulham e Napoli. Ten Hag recebe o Liverpool em 1º de setembro, e parece que esse jogo vai acontecer muito cedo para que seu novo United seja o artigo finalizado. Ten Hag precisa de tempo, mas esse é um luxo que ele não tem com crédito limitado no banco.