Venables do Sooners não dirá quando Murray cumprirá suspensão de 1 jogo

O técnico do Oklahoma, Brent Venables, se recusou a dizer na quarta-feira se o técnico de running backs DeMarco Murray cumpriria sua suspensão de um jogo determinada pela NCAA esta semana por violações de recrutamento, mas acrescentou que “toda a equipe ofensiva assumirá a responsabilidade” quando isso acontecer.

A NCAA anunciou na terça-feira que Murray, que está entrando em sua quinta temporada em sua alma mater, contatou prospectos e suas famílias antes de ser autorizado a fazê-lo. Os Sooners, agora membros da SEC, abrem a temporada na sexta-feira em casa contra o Temple e não enfrentam seu primeiro oponente de conferência até 21 de setembro contra o Tennessee.

Venables, que abordou o incidente pela primeira vez na quarta-feira durante a teleconferência semanal dos treinadores da SEC, disse que vai se inclinar para uma nova regra da NCAA que foi aprovada neste verão, removendo algumas restrições sobre seu máximo anterior de 11 treinadores “contáveis” em campo. Todos os membros da equipe de futebol agora têm permissão para fornecer instruções de treinamento durante os treinos e jogos.

“A nova regra que permite treinadores adicionais entrará em jogo aqui”, disse Venables, “mas não vou falar especificamente sobre quem será e assim por diante. É toda a equipe ofensiva que vai assumir a responsabilidade, se você quiser, ter alguns caras para entrar.”

Oklahoma, Murray e a equipe de fiscalização concordaram que as violações no programa de futebol ocorreram quando Murray contatou inadmissivelmente 17 prospectos ao longo de 16 meses, incluindo 65 ligações telefônicas inadmissíveis e 36 mensagens de texto inadmissíveis. De acordo com a NCAA, Murray indicou que não sabia que uma isenção de regras de contato de recrutamento da COVID-19 havia expirado. Durante a investigação, a equipe de fiscalização determinou que a escola havia educado adequadamente os treinadores de futebol sobre as regras de recrutamento aplicáveis ​​e o momento das mudanças nelas.

“Não há dúvidas de que estou incrivelmente decepcionado com o que aconteceu”, disse Venables, “e eu sei que nossa equipe trabalha para estar atenta às regras, e temos parâmetros — parâmetros muito claros e fortes — que estão em vigor, e infelizmente e completamente sem intenção esse não foi o caso aqui. DeMarco sabe disso, ele sabe de tudo isso, e ele aceitou a responsabilidade. Eu sei quem ele é. As coisas ainda vão acontecer apesar das fortes medidas em vigor que tentam proteger você.”