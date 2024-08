Vereadora de Aurora diz que americanos foram presos por gangue venezuelana em apartamentos

A vereadora de Aurora, Colorado, que vazou vídeo de supostos membros de gangue invadindo um apartamento na cidade metropolitana de Denver… diz que homens armados controlam edifícios cheios de residentes americanos, e as condições de vida que ela descreve são aterrorizantes.

TMZ. com

Vereadora Danielle Jurinsky conversou com o TMZ na quinta-feira sobre o vídeo viral … dizendo que lançou o clipe porque sente que os políticos não estão agindo rápido o suficiente para resolver o problema perigoso, em vez disso, fazem política com a vida das pessoas.

Jurinsky descreve as cenas sombrias em complexos de apartamentos que ela viu e visitou… lixo, janelas quebradas e outros atos de vandalismo – e muitas armas. Ela afirma que as famílias americanas estão presas por bandidos que assumiram o controle.

Ela está descrevendo o que muitas pessoas podem associar com áreas devastadas pela guerra no cinema e na TV… mas Jurinsky deixa claro – tudo isso está acontecendo no quintal de Denver.