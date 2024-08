Veterano do UFC Casey Kenney é preso por sequestro e múltiplas acusações de agressão

O lutador do UFC Casey Kenney foi preso em 16 de agosto sob uma série de acusações decorrentes de uma suposta briga de violência doméstica.

Oficiais da Polícia de Phoenix confirmaram ao MMA Fighting que Kenney foi preso pelos Detetives de Apreensão de Fugitivos da Polícia de Phoenix em 16 de agosto às 12h, horário local. Ele foi autuado por acusações que incluem sequestro, agressão agravada (estrangulamento) e agressão. Desde então, ele foi liberado da custódia.

Os registros do tribunal do Condado de Maricopa mostram que Kenney enfrenta um total de seis acusações — um crime de classe 2 por sequestro e um crime de classe 4 por agressão/estrangulamento — e quatro acusações de contravenção. A acusação mais severa é o crime de classe 2, que vem com uma sentença potencial de prisão de no mínimo quatro anos de prisão e até 12,5 anos de prisão se condenado.

Em julho, a polícia de Phoenix confirmou um incidente que foi relatado pela primeira vez no Instagram pela mãe da suposta vítima, que acusou Kenney de violência doméstica.

No relatório, a polícia observou que localizou uma “vítima adulta do sexo feminino com algumas escoriações visíveis relatando uma agressão de violência doméstica. A mulher foi tratada por paramédicos e entrevistada por investigadores. Nenhum contato foi feito com o suspeito naquele momento. Este caso ainda está ativo.”

Os registros do tribunal do Condado de Maricopa obtidos pela MMA Fighting na quarta-feira revelaram uma declaração de causa provável com detalhes em torno da suposta altercação que levou à prisão de Kenney. A declaração de causa provável está listada abaixo:

“Entre as datas de 21/07/2024, aproximadamente às 23h00, e 22/07/24, aproximadamente às 00h14, enquanto estava na residência unifamiliar localizada em [address redacted], [suspect] Casey Kenney cometeu sequestro, agressão agravada por estrangulamento e agressão contra [victim] Jasmine Mendez por golpes, tapas, mordidas, cabeçadas e estrangulamentos repetidos [victim] Jasmine por várias horas, resultando em escoriações no lábio de Jasmine, descoloração nos braços de Jasmine e petéquias no pescoço de Jasmine. “Além disso, durante as 13 horas na residência de Casey Kenney, Jasmine foi incapaz de escapar da residência porque Casey rotineiramente agarrou Jasmine e a manteve no lugar durante suas tentativas, enquanto ameaçava causar mais danos físicos. Casey Kenney aconselhou Jasmine Mendez que se alguém aparecesse, ele atiraria neles e se sua mãe aparecesse, ele atiraria em sua cabeça. Jasmine Mendez declarou que deseja processo neste caso neste momento.”

Há uma conferência de status marcada para o caso de Kenney em 22 de agosto, com uma audiência preliminar marcada para 26 de agosto.

O lutador de 33 anos não compete desde 2021, quando sofreu uma derrota para Song Yadong no UFC 265. Kenney começou na promoção em 2019 e, embora ainda esteja listado no site do UFC, seu status diz “não lutando”.