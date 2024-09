Victor Osimhen fica fora do elenco do Napoli na Série A por toda a temporada

Victor Osimhen não foi incluído na lista oficial de 23 jogadores do Napoli para a Série A nesta temporada, depois que a esperada saída do atacante nigeriano do clube não se concretizou.

Os 26 gols de Osimhen ajudaram o Napoli a chegar ao seu Escudete venceu há duas temporadas, mas tudo azedou desde então, e embora o jogador desejado ainda esteja no clube, por enquanto ele não faz parte dos planos deles.

Osimhen, 25, assinou uma extensão de contrato com o Napoli em dezembro, mantendo-o no clube até 2026 e com uma cláusula de rescisão de € 130 milhões.

Um mês depois, o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, disse que Osimhen sairia no final da temporada e, nos últimos dias, seu destino esperado parecia ser o Chelsea ou o clube da Saudi Pro League, Al Ahli.

As negociações continuaram até o fechamento da janela de transferências na Itália e na Inglaterra na sexta-feira, mas com as exigências salariais de Osimhen aparentemente não atendidas pelo Chelsea, parecia que ele estava a caminho da Arábia Saudita.

O Napoli, no entanto, não aceitou a oferta do Al Ahli, que então contratou Ivan Toney do Brentford por uma taxa que a ESPN informou ser de £ 40 milhões, e contratou o belga Romelu Lukaku do Chelsea.

