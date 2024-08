Victor Osimhen no limbo após fracasso na negociação do prazo final do Chelsea

O futuro de Victor Osimhen está no limbo depois que o Chelsea não conseguiu fechar um acordo para contratar o atacante do Napoli antes do prazo de transferência da Inglaterra.

Fontes disseram à ESPN que Osimhen disse que o clube da Série A aceitou uma oferta de € 80 milhões (US$ 88,5 milhões) do Al Ahli, da Saudi Pro League, mas o jogador nigeriano expressou dúvidas sobre deixar o futebol europeu.

Isso deixou o Chelsea em posição de potencialmente atacar, intensificando seu interesse de longa data no jogador de 25 anos, à medida que as negociações se intensificavam na quinta e sexta-feira.

No entanto, fontes disseram à ESPN que um acordo não pôde ser fechado a tempo.

O Al Ahli também buscou um acordo pelo atacante do Brentford, Ivan Toney, e com o clube saudita incapaz de registrar os dois atacantes, agora parece que Osimhen enfrenta a perspectiva de esperar que outro clube do Oriente Médio faça uma jogada de última hora — a janela da Saudi Pro League fecha em 2 de setembro — ou tentar reconstruir seu relacionamento no Napoli.

Osimhen terá uma batalha difícil no Napoli depois que o novo técnico Antonio Conte pressionou com sucesso o clube a contratar Romelu Lukaku do Chelsea em um acordo de £ 30 milhões (US$ 39,4 milhões).