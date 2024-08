Victor Wembanyama, França alcança medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

PARIS — Apoiados por uma multidão entusiasmada, Victor Wembanyama e a França estão indo para a disputa pela medalha de ouro pela segunda Olimpíada consecutiva, após derrotar a Alemanha por 73 a 69 na primeira das duas semifinais na quinta-feira.

A França foi liderada por um esforço de 17 pontos de Guerschon Yabusele, enquanto Isaia Cordinier contribuiu com 16, nenhum mais importante do que dois lances livres com sete segundos restantes para selar a vitória

Medalhistas de prata nos Jogos de Tóquio, a França agora aguarda o vencedor entre os times EUA e Sérvia, que se enfrentam na segunda semifinal, na quinta-feira.

Sangue manchou o decote da camisa de Wembanyama depois do jogo, cortesia de um corte recente no lado esquerdo do pescoço. Ele suou bastante durante o jogo e estava segurando as lágrimas quando tudo acabou.

Sangue, suor e lágrimas. Que apropriado.

“No nosso hino nacional, falamos sobre sangue”, disse Wembanyama. “Estamos dispostos a derramar sangue na quadra. Então, não é grande coisa. Se isso nos permitir ganhar o ouro, estou oferecendo. Leve tudo.”

Wembanyama — já o Novato do Ano da NBA e uma escolha geral do draft número 1 — agora tem um novo prêmio — um medalhista olímpico. A única dúvida é se será ouro ou prata, algo que será determinado na noite de sábado. Os franceses perderam para os EUA na final dos Jogos de Tóquio há três anos.

Wembanyama era apenas um garoto na época, um garoto de 17 anos que estava nos primeiros dias de se tornar conhecido como um prospecto da NBA. Ele é um garoto maior agora, um garoto de 20 anos, de 2,23 m, que já é considerado um herói nacional — sem mencionar um em San Antonio, onde ele foi encarregado de liderar os Spurs de volta à proeminência.

“Claro, é parte de um sonho que se tornou realidade”, disse Wembanyama. “Podemos fazer parte de uma meta que definimos para nós mesmos meses atrás. Podemos escrever história, ainda mais. Um sonho único na vida.”

Seus números finais na quinta-feira, com o técnico do Spurs Gregg Popovich e o presidente da equipe RC Buford observando: 11 pontos, sete rebotes em apenas 4 de 17 arremessos. Os números não pareciam ótimos, mas seu impacto foi muito além do que estava na planilha de estatísticas.

No meio do terceiro quarto, o armador alemão Dennis Schroder passou por Wembanyama a caminho do aro. Tudo o que Wembanyama teve que fazer foi basicamente se virar naquele momento; ele esticou o braço direito e impediu que o chute de Schroder fosse pelo menos um pouquinho para o alto.

No quarto, ele pegou Schroder novamente — dessa vez, bloqueando uma tentativa de 3 pontos. Isso levou a uma cesta de 3 pontos do francês Frank Ntilikina na outra ponta, os anfitriões assumiram uma liderança de 10 pontos e Wembanyama ergueu seu punho em comemoração. Quando a Alemanha estava se recuperando no final, Wembanyama fez um passe de salto irreal pela área com o relógio de arremessos acabando para preparar Yabuschele para um par de lances livres que aumentaram a liderança para 69-60 com 4:00 restantes.

O lance livre de Wembanyama com 10,9 segundos restantes fez 71-68, a Alemanha nunca mais teve outra chance de empatar ou assumir a liderança e foi isso. A França comemorou loucamente depois, por um bom motivo.

“Os fãs, eles fizeram com que fosse difícil para mim não chorar”, disse Wembanyama. “Eu os agradeço.”

Os franceses serão apenas o terceiro time a disputar o ouro olímpico no basquete masculino em casa. Os EUA fizeram isso em Los Angeles em 1984 e em Atlanta em 1996, vencendo ambas as vezes.

Os EUA (com as medalhas de ouro em 1984 e 1996) e a União Soviética em Moscou em 1980 (bronze) foram, até agora, os únicos times a ganhar uma medalha de qualquer cor no basquete masculino em casa; a França se juntará a essa lista no sábado, conquistando ouro ou prata.

Nos últimos tempos, a maioria dos anfitriões olímpicos nem chegou perto das medalhas: o Japão terminou em 11º em Tóquio, três anos atrás, o Brasil ficou em nono no Rio de Janeiro em 2016, a Grã-Bretanha ficou em nono em Londres em 2012, a China ficou em oitavo em Pequim em 2008, a Espanha ficou em nono em Barcelona em 1992 e a Coreia do Sul ficou em nono em Seul em 1988. (As exceções naqueles anos foram a vitória dos EUA em 1996, a Austrália terminando em quarto em Sydney em 2000 e a Grécia ficando em quinto em Atenas em 2004.)

Claro, essas equipes não tinham Wembanyama, que agora tem a chance de ganhar o ouro.

“Esta camisa nos traz uma energia diferente que não podemos encontrar em nenhum outro lugar”, disse ele. “É algo que todos nós sentimos como patriotas. Nós amamos nossa camisa. Nós amamos nosso país.”

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.