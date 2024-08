Vídeo: Anthony Taylor vence o filho de Anderson Silva, Gabriel, por nocaute no terceiro round e desafia Darren Till

Anthony Taylor reforçou seu discurso com uma vitória sobre o filho de uma lenda do MMA.

“Pretty Boy” defendeu com sucesso seu título dos meio-pesados ​​no co-evento principal do evento Misfits Boxing 17 de sábado na 3Arena em Dublin, Irlanda, derrotando Gabriel Silva, cujo pai é o campeão de longa data dos médios do UFC, Anderson Silva.

O fim veio no terceiro quando Taylor derrubou Silva três vezes para garantir um nocaute técnico. Aquele round incluiu uma sequência onde Taylor acertou um quadrado de direita no queixo de Silva para derrubá-lo na lona.

Assista ao golpe fatídico abaixo.

Silva conseguiu responder à contagem, mas logo depois Taylor o atacou novamente e o árbitro Joerg Milke interveio para encerrar a luta enquanto Silva lutava para se defender com as costas contra as cordas.

Depois, Taylor convocou uma luta com o ex-desafiante ao título dos meio-médios do UFC, Darren Till.

“Escuta, Darren Till, o que foi?”, disse Taylor. “Eu sei que você quer essa fumaça. Eu sei que vocês todos querem ver Darren Till levar uma surra. Vamos lá!”

Till (18-5-1 no MMA) fez recentemente uma estreia bem-sucedida no boxe profissional, derrotando Mohammad Mutie por nocaute técnico no segundo round em julho passado.

Embora Taylor não seja um estranho ao MMA, tendo lutado anteriormente pelo Bellator entre outras promoções, ele fez seu nome sob a bandeira Misfits Boxing. Ele agora venceu quatro lutas seguidas para a organização de boxe influenciador.

Silva sofre sua primeira derrota após um início de carreira no boxe com 3-0.