Vídeo: Brendan Allen e Marvin Vettori entram em choque após evento da PFL; Dana White responde

Os pesos médios do UFC Brendan Allen e Marvin Vettori trocaram socos dentro de um cassino após o show do PFL 8 na sexta-feira à noite em Hollywood, Flórida. De acordo com um relato de Alex Behunin, o ex-candidato ao título de 185 libras Vettori atacou Tuco Tokkos e acabou sendo atingido duas vezes por Allen.

Imagens da briga surgiram nas redes sociais.

Vettori escreveu em suas histórias do Instagram, “Vettori de um braço só é invicto. Nunca perde nada.” O presidente do UFC, Dana White, opinou brevemente em sua conta X (antigo Twitter), escrevendo que “tinha que ser a luta da noite se fosse no PFL.”

Tinha que ser a luta da noite se fosse na PFL. — danawhite (@danawhite) 17 de agosto de 2024

Allen (24-5) tem 12-2 desde que entrou para o UFC, vencendo suas últimas sete lutas consecutivas. O lutador de 28 anos está atualmente escalado para enfrentar Nassourdine Imavov no evento principal do UFC Paris em 28 de setembro.

Vettori (19-6-1) venceu duas de quatro desde que desafiou Israel Adesanya pelo cinturão do UFC em 2021, derrotando Paulo Costa e Roman Dolidze por decisão, mas ficando aquém de Robert Whittaker e Jared Cannonier. Ele ainda não agendou sua próxima luta dentro do octógono.