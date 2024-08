Vídeo CJI: Luke Rockhold derrotado por Pat Downey na primeira luta

Luke Rockhold colocou suas habilidades de luta à prova ao entrar no torneio Craig Jones Invitational acima de 80 kg, que começou na sexta-feira em Las Vegas e teve uma noite curta.

Rockhold, vencedor de 16 lutas de MMA por finalização durante sua carreira, conheceu o lutador condecorado Pat Downey em sua primeira luta. Downey, um ex-lutador All-American da Divisão I da N,CAA, competiu duas vezes no Bellator (1-1) e derrotou Gordon Ryan em uma disputa de wrestling em 2020.

A luta começou e Rockhold imediatamente puxou para a guarda. Downey eventualmente seguiu Rockhold para o chão e continuou a sufocar a pressão da posição superior, o que não deixou espaço para o veterano do MMA tentar a guilhotina. A dominação continuou no segundo round, com Downey trabalhando por cima, mas sem ameaçar com finalizações.

O terceiro round começou e Rockhold precisava de um final para avançar para as quartas de final, mas parecia cansado demais para chegar perto de uma paralisação. Downey aproveitou seu cardio e brincou com o antigo astro do UFC, derrubando-o duas vezes e simplesmente permitindo que ele se levantasse.

Downey jogou Rockhold contra a parede do box, mas a clara superioridade do oponente não impediu Rockhold de dar um high-five em Demetrious Johnson, que estava sentado na primeira fila, o que irritou Downey.

De volta aos seus pés, o lutador fingiu dar uma joelhada em Rockhold do clinch, e Rockhold riu antes de dar um tapa em seu rosto. O árbitro Jason Herzog ameaçou tirar um ponto de ambas as lutas, e o tempo acabou segundos depois.

Downey venceu por decisão unânime (30-27, 30-25, 30-26) e zombou de seu oponente por sua interação com Demetrious Johnson no meio da luta.

“Eu sou o, corte a porra da semântica. Eu sou o vencedor”, disse Downey. “Você pensou que ele estava me dando uma surra. Não sei, algumas pessoas gostam de perder.”

Downey avança para enfrentar Adam Bradley na luta das quartas de final, mas primeiro ele pede para a multidão gritar “F*** Gordon Ryan”.

Clique aqui para ver os resultados completos do Craig Jones Invitational.