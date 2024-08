Vídeo da coletiva de imprensa de Floyd Mayweather vs. John Gotti III

Antes da revanche esperada no mês que vem, Floyd Mayweather e John Gotti III discutirão seu próximo confronto e muito mais em uma coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira na cidade de Nova York.

Em sua primeira luta de exibição, Mayweather e Gotti III se envolveram em uma grande briga após o término da luta.

Mayweather e Gotti se enfrentarão em pay-per-view no dia 24 de agosto na Cidade do México.

O neto de 31 anos do infame chefão da máfia John Gotti tem 5-1 como lutador profissional de MMA, mas mudou para o boxe após sua primeira derrota no MMA para Nick Alley em uma grande surpresa na CES 61 em outubro de 2020. Gotti tem 2-0 em sua carreira no boxe profissional, incluindo uma vitória por nocaute no primeiro round em janeiro de 2023.

Mayweather, 47, tem se mantido ocupado com lutas de exibição contra nomes como Logan Paul, Deji e até Tenshin Nasukawa desde que derrotou Conor McGregor em sua última luta de boxe profissional em agosto de 2017.

A coletiva de imprensa Mayweather vs. Gotti III está prevista para começar às 14h (horário do leste dos EUA).