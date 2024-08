Vídeo da pesagem do UFC Abu Dhabi

Na pesagem oficial do UFC Abu Dhabi, todos os 28 lutadores do card de luta de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Abu Dhabi. O MMA Fighting terá os destaques das pesagens disponíveis o mais breve possível.

No evento principal, os principais concorrentes do peso galo Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov se enfrentam. Sandhagen é atualmente o nº 4 em 135 libras no MMA Fighting Global Rankings, enquanto Nurmagomedov está em nº 8.

Os lutadores principais não podem pesar mais de 136 libras, o limite máximo para uma luta peso galo sem título.

No evento co-principal, os pesos médios Shara Magomedov e Michal Oleksiejczuk não podem pesar mais de 186 libras, o limite máximo para uma luta de pesos médios sem título.

A pesagem oficial do UFC Abu Dhabi está marcada para começar à 1h (horário do leste dos EUA).

As pesagens cerimoniais acontecem às 10h (horário do leste dos EUA) e podem ser assistidas acima.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Card principal (ABC, ESPN+ às 15h ET)

Cory Sandhagen vs. Umar Nurmagomedov

Shara Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk

Marlon Vera x Deiveson Figueiredo

Tony Ferguson contra Michael Chiesa

Mackenzie Dern contra Loopy Godinez

Joel Alvarez vs. Elfos Brener

Card Preliminar (ESPN2, ESPN+ às 12h ET)

Alonzo Menifield x Azamat Murzakanov

Mohammad Yahya vs. Kaue Fernandes

Shamil Gaziev vs. Don’Tale Mayes

Guram Kutateladze vs. Jordan Vucénic

Viktoria Dudakova vs. Sam Hughes

Jai Herbert vs. Rolando Bedoya

Sedriques Dumas vs. Denis Tiuliulin