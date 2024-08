O vídeo da pesagem do UFC Vegas 95 apresenta 20 lutadores subindo na balança na manhã de sexta-feira em Las Vegas. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais da manhã acima, cortesia da Ag. Fight.

No evento principal, Marcin Tybura e Serghei Spivac têm que fazer o limite de luta sem título dos pesos pesados ​​de 266 libras. Tybura e Spivac venceram três de suas últimas quatro lutas. Os dois lutaram anteriormente no UFC Norfolk em fevereiro de 2020, com Tybura ganhando uma decisão unânime.

A pesagem oficial do UFC Vegas 95 começa às 12h (horário do leste dos EUA).

Assista à transmissão ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 95.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 19h ET)

Marcin Tybura vs. Sergei Spivac

Damon Jackson (146) x Chepe Mariscal (149,5)*

Danny Barlow (171,25)* contra Nikolay Veretennikov (170,5)

Chris Gutiérrez vs. Quang Le

Yana Santos (135,5) vs. Chelsea Chandler (141)*

Toshiomi Kazama (136) vs. Charalampos Grigoriou

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 17h ET)

Karol Rosa (135,5) vs. Senhorita Kianzad (135,5)

Jhonata Diniz vs. Karl Williams

Youssef Zalal vs. Jarno Errens (145,5)

Stephanie Luciano (115) vs. Talita Alencar (115.5)

*perdeu peso