Vídeo da pesagem do UFC Vegas 96 ao vivo agora

A pesagem do UFC Vegas 96 terá 24 lutadores subindo à balança na sexta-feira, antes do evento principal entre os pesos médios Jared Cannonier e Caio Borralho.

Após uma derrota para Nassourdine Imavov em sua última luta, Cannonier tenta se recuperar e manter sua posição no ranking dos médios, enquanto o novato Borralho tenta obter a maior vitória de sua carreira.

O próximo card do UFC Vegas 96 também contará com as finais da nova temporada do The Ultimate Fighter, com campeões sendo coroados nos pesos médios e penas.

A ação começa às 12h (horário do leste dos EUA) com o card completo listado abaixo:

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

EVENTO PRINCIPAL: Jared Cannonier vs. Caio Borralho (186)

Angela Hill (115,5) x Tabatha Ricci (115)

Robert Valentin (185) vs. Ryan Loder (186) — (final dos médios do TUF 32)

Kaan Ofli (145) vs. Mairon Santos Alves — (final do peso pena do TUF 32)

Neil Magny (170) contra Michael Morales (171)

Edmen Shahbazyan (184,5) vs. Gerald Meerschaert (185)

Card Preliminar (ESPN+ às 19h ET)

Dennis Buzukja (155,5) vs. Francis Marshall (156)

Zach Reese (184,5) vs. José Medina (186)

Viacheslav Borshchev (155,5) vs. James Llontop (154,5)

Jacqueline Cavalcanti (135) x Josiane Nunes (136)

Zygimantas Ramaska ​​​​(146) vs. Nathan Fletcher (145,5)

Wang Cong (125) contra Victoria Leonard (125)