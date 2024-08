Vídeo da prisão de Evan Gershkovich mostra jornalista sendo preso por agentes

Novas imagens do jornalista Evan Gershkovich A prisão de 2023 na Rússia mostra seu terrível encontro com os agentes de inteligência do país, que usaram a força física para detê-lo.

Confira o vídeo… o repórter do Wall Street Journal é preso e jogado no chão antes de ser algemado pelos agentes à paisana do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB). Os policiais primeiro prenderam Evan de bruços e depois o levaram para fora do restaurante… o tempo todo mantendo-o na chave de braço.