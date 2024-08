Vídeo de pesagem do UFC 305 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 305, todos os 24 lutadores do card de sábado sobem na balança na sexta-feira à noite em Perth, Austrália.

O campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis e o ex-campeão do UFC Israel Adesanya se enfrentam no evento principal. Du Plessis e Adesanya não podem pesar mais do que 185 libras, o limite máximo para uma luta pelo título dos médios.

O vídeo oficial da pesagem do UFC 305 será às 18h (horário do leste dos EUA).

O vídeo da pesagem cerimonial do UFC 305 será às 23h (horário do leste dos EUA).

Card principal (ESPN+ PPV às 22h ET)

Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya

Kai Kara-França vs. Steve Erceg

Mateusz Gamrot vs. Dan Hooker

Tai Tuivasa vs. Jairzinho Rozenstruik

Li Jingliang vs. Carlos Prates

Preliminares (ESPN2/ESPN+ às 20h ET)

Júnior Tafa vs. Valter Walker

Joshua Culibao vs. Ricardo Ramos

Casey O’Neill vs. Luana Santos

Jack Jenkins contra Herbert Burns

Preliminares (ESPN+ às 18h30 horário do leste dos EUA)

Tom Nolan contra Alex Reyes

Canção Kenan vs. Ricky Glenn

Stewart Nicoll vs. Jesus Aguilar