Vídeo de prisão de Denard Robinson OWI mostra ex-QB desmaiado ao volante

Antiga Univ. da estrela de Michigan Denard Robinson foi desmaiado ao volante depois que os policiais disseram que ele bateu em uma placa de rua pouco antes de ser preso por OWI no início deste ano … novo vídeo policial, obtido por TMZ Esportes mostra.

A filmagem foi capturada por volta das 3h05 do dia 15 de abril pelo Departamento de Polícia de Ann Arbor… pouco tempo depois de Robinson supostamente ter ficado bêbado e dirigido em uma estrada perto da sede dos Wolverines em Michigan.

Você pode ver no vídeo… enquanto os policiais se aproximavam de seu SUV destruído, Robinson parecia estar dormindo no banco do motorista.