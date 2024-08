Vídeo do dia da mídia do UFC 305

O dia da mídia do UFC 305 contará com o campeão peso médio do UFC Dricus du Plessis, o ex-campeão peso médio do UFC Israel Adesanya e vários outros lutando no evento de sábado em Perth, Austrália.

O dia da mídia do UFC 305 será às 22h (horário do leste dos EUA), e a programação provisória está abaixo:

22h horário do leste: Jairzinho Rozenstruik

22h15: Israel Adesanya

22h30: Casey O’Neill

22h45: Jack Jenkins

23h: Tom Nolan

23h15: Stewart Nicoll

23h30: Steve Erceg

23h45: Dan Hooker

12h: Joshua Culibao

12h15: Mateusz Gamrot

12h30: Kai Kara-França

12h45: Dricus du Plessis

1h: Maré alta

01h15: Tafa Júnior