Vídeo do UFC 305: Valter Walker vence por submissão verbal, Junior Tafa protesta com tapa pós-luta

Valter Walker conquistou uma vitória por finalização no UFC 305, mas é improvável que sua vitória se torne o momento mais comentado da luta contra Junior Tafa.

O final veio depois que Walker conseguiu uma queda e controlou Tafa no chão antes de seu treinador gritar para ele procurar a submissão com 20 segundos restantes no round de abertura. Walker imediatamente sentiu uma chave de calcanhar e enquanto ele torcia a submissão desagradável, Tafa gritou de dor.

Isso foi o suficiente para o árbitro Steve Percival interromper a luta, que terminou aos 4:56 do round inicial.

Embora um grito verbal como esse force o árbitro a interromper a luta segundo as regras unificadas do MMA, Tafa ainda ficou chateado depois e continuou falando com Walker durante sua comemoração.

Por fim, Tafa se aproximou de Walker e deu um pequeno tapa no rosto do brasileiro enquanto a segurança se colocava entre os pesos pesados ​​para garantir que uma segunda luta não acontecesse no octógono.

Os lutadores ainda estavam conversando enquanto a decisão oficial era anunciada, antes de Tafa levantar o dedo do meio e sair furioso do octógono após sofrer sua segunda derrota consecutiva no UFC.

Após a vitória, Walker alegou que Tafa estava falando mal de seu irmão, o peso meio-pesado do UFC Johnny Walker, e que essa foi sua vingança no octógono. Agora Walker está tentando resolver a rivalidade entre irmãos desafiando o irmão mais velho de Tafa, Justin Tafa.

“Ele fala sobre meu irmão”, gritou Walker. “Quero saber sobre o irmão dele. Quero lutar com o irmão dele depois.”

Por enquanto, Walker pode apenas comemorar sua primeira vitória no UFC com a finalização sobre Tafa para encerrar as preliminares do UFC 305 em Perth, Austrália.