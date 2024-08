Vídeo do UFC Abu Dhabi: Kaue Fernandes derrota Mohammad Yahya com uma combinação de nocaute arrasadora

Kaue Fernandes deu aos jurados do UFC Abu Dhabi um descanso muito necessário.

Após uma série de finalizações para começar o evento do UFC de sábado na Etihad Arena em Abu Dhabi, Fernandes conseguiu o primeiro nocaute da noite com uma combinação certeira que abalou o oponente Mohammad Yahya.

Assista abaixo ao final de Fernandes.

O veloz Fernandes manteve a luta em pé e isso valeu a pena quando ele pegou Yahya avançando. Dois socos rápidos como um raio fizeram Yahya cair no chão, e Fernandes seguiu com golpes no chão para garantir o final aos 4:45 minutos do primeiro round.

Fernandes (9-2) melhora para 1-1 no UFC após perder uma decisão dividida contra Marc Diekiese em sua estreia promocional em novembro passado. Ele agora venceu três de suas últimas quatro lutas.

Yahya (12-5) continua sem vitórias dentro do octógono. O ex-campeão peso leve do UAE Warriors sofreu derrotas consecutivas para Fernandes e Trevor Peek.