Vídeo do UFC Abu Dhabi: Tony Ferguson sugere aposentadoria após Michael Chiesa lhe dar a 8ª derrota consecutiva

Tony Ferguson não estava totalmente pronto para se comprometer com sua aposentadoria, mas reconheceu que o fim está próximo após sua oitava derrota consecutiva no octógono após perder para Michael Chiesa no UFC Abu Dhabi.

O ex-campeão interino dos leves nunca realmente começou a lutar, mas foi uma queda habilidosa que imediatamente se transformou em um mata-leão que permitiu a Chiesa garantir a vitória. Após três derrotas, Chiesa obviamente tinha muito em jogo na luta também e despachou Ferguson de forma impressionante com o final chegando aos 3:44 do round de abertura.

Por mais feliz que estivesse com a vitória, Chiesa dedicou a maior parte de sua entrevista pós-luta a Ferguson, após admitir que foi um “longo caminho” para voltar à coluna das vitórias.

Enquanto ele tentava mostrar alguns golpes no começo, Ferguson eventualmente foi levado ao chão, onde Chiesa rapidamente finalizou a finalização que eventualmente encerrou a luta. Foi uma pílula difícil para Ferguson engolir, mas ele tirou as luvas enquanto esperava uma chance de se dirigir à multidão em Abu Dhabi.

“Eu sei que poderia ter feito melhor”, disse Ferguson sobre sua performance. “Tenho que dar créditos ao Michael. Ele estava simplesmente perfeito com aquele gancho.”

Em vez de anunciar sua aposentadoria, Ferguson optou por deixar a porta entreaberta porque ainda não estava pronto para encerrar sua carreira, embora pareça que sua carreira no UFC quase certamente acabou.

“Não quero me aposentar”, disse Ferguson. “Realmente não quero, mas amo o UFC e não quero ir para outro lugar. Então não vou largar as duas luvas. Vou largar uma e vou ficar com a outra só por precaução.”

Se este for o fim para Ferguson, sua trajetória no UFC chega ao fim como talvez um dos maiores “e se” da história, depois que ele buscou uma luta com Khabib Nurmagomedov por anos, mas o confronto dos leves parecia fadado a nunca acontecer.

Ainda assim, Ferguson foi um campeão interino, um pilar próximo ao topo do ranking durante boa parte de seu tempo no UFC e ele sempre manteve as coisas interessantes, não importa o que acontecesse.