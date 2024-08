Vídeo do UFC Vegas 95: Serghei Spivac rapidamente acerta Marcin Tybura com uma chave de braço feia na revanche

Serghei Spivac se vingou de Marcin Tybura.

Spivac e Tybura foram as atrações principais do UFC Vegas 95 na noite de sábado no APEX em uma revanche de seu primeiro encontro em fevereiro de 2020 — que foi vencido por Tybura. A ação começou com uma combinação rápida de Spivac antes da luta ir para o tatame. Spivac perdeu posição, levando Tybura a ficar com a primeira posição.

A partir daí, depois de um pouco de paciência, Spivac aplicou furtivamente uma bela chave de braço, e Tybura se submeteu verbalmente para encerrar a luta.

Confira o vídeo do acabamento abaixo.

O tempo oficial de chegada foi 1:44 da rodada de abertura.

“Polar Bear” retornou pela primeira vez em 11 meses após uma derrota por nocaute para Ciryl Gane no UFC Paris em setembro passado. Spivac finalizou quatro de seus últimos cinco oponentes, incluindo Derrick Lewis em sua primeira luta principal do UFC em fevereiro de 2023.

Após a vitória, Spivac não tinha um nome para citar, mas lançou um desafio a qualquer peso pesado classificado à sua frente.

Tybura foi eliminado em duas de suas três últimas participações.