Vídeo do UFC Vegas 95: Toshiomi Kazama supera quase finalização para finalizar Charalampos Grigoriou

Certamente não foi bonito, mas a luta Toshiomi Kazama x Charalampos Grigoriou ficou bem selvagem no segundo round.

A luta do peso galo foi a luta principal de abertura do UFC Vegas 95 no sábado no APEX. Depois que Kazama entregou um primeiro round pesado de wrestling e grappling — pegando as costas do oponente por boa parte do tempo — Grigoriou saiu com tudo no Round 2, derrubando Kazama e aplicando um grande ground and pound, mas Kazama conseguiu sobreviver.

Ele não apenas sobreviveu, como também garantiu um lindo triângulo, forçando Grigoriou a se submeter para encerrar a luta selvagem.

Confira os momentos finais no vídeo abaixo.

O tempo oficial da paralisação foi 1:55 do Round 2.

Kazama estava potencialmente lutando por seu lugar no plantel do UFC, já que entrou na luta como um azarão. O lutador de 27 anos foi parado em ambas as suas aparições no octógono antes da maior vitória de sua carreira.

Grigoriou agora está com 0-2 como lutador do UFC após ganhar um contrato no Contender Series.