Vídeo do UFC Vegas 96: Gerald Meerschaert quebra recorde de Anderson Silva com finalização de retorno selvagem

Gerald Meerschaert está no topo dos recordes dos médios do UFC, e ele fez isso no estilo ao qual está acostumado.

Meerschaert entrou no evento UFC Vegas 96 de sábado como um azarão significativo em sua abertura do card principal contra Edmen Shahbazyan. Após um primeiro round paciente, Shazbazyan machucou gravemente Meerschaert no Round 2, e apesar de receber cerca de 40 golpes no chão sem resposta, “GM3” conseguiu sobreviver.

Por fim, Meerschaert conseguiu uma queda antes de aplicar um belo estrangulamento triângulo de braço, forçando Shahbazyan a bater aos 4:12 do segundo round. Confira o vídeo do final abaixo.

Com a finalização, Meerschaert ultrapassa Anderson Silva no maior número de finalizações na história dos médios do UFC, com 12. Depois de ficar sem vitórias em 2023, Meerschaert agora está 2-0 em 2024, o que inclui uma finalização sobre Bryan Barberena.

Shahbazyan, antes apontado como um futuro campeão do UFC, agora perdeu duas de suas três lutas e cinco de suas últimas sete aparições no octógono.