Vídeo do UFC Vegas 96: Wang Cong destrói Victoria Leonardo com nocaute recorde de 62 segundos

Wang Cong era a grande favorita no card de lutas do UFC de sábado, e ela cumpriu.

Cong fez sua estreia promocional contra Victoria Leonardo na primeira luta da noite no UFC Vegas 96. A kickboxer de longa data esmagou Leonardo completamente com uma combinação brutal de três socos, com o golpe final derrubando Leonardo no chão. O árbitro finalmente encerrou a luta após apenas 62 segundos, dando a Cong o final de estreia mais rápido da história da divisão peso-mosca feminino do UFC.

Confira o vídeo do nocaute incrível abaixo.

Cong conquistou uma vitória no kickboxing contra a ex-campeã do UFC Valentina Shevchenko em 2015 e fez sua estreia profissional no MMA em julho de 2022. Desde então, Cong venceu todas as suas seis lutas, finalizando quatro dessas seis oponentes em dois rounds.

Após a vitória, Cong criticou o UFC por tê-la reservado na preliminar de abertura em vez de colocá-la no card principal.

Leonardo foi parado no primeiro round em duas lutas seguidas e agora está com 1-4 no UFC.