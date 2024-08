Vídeo mostra acidente de avião de passageiros em chamas no Brasil

Reproduzir conteúdo de vídeo





Cena horrível no Brasil… um avião de passageiros caiu no meio de um bairro… e o acidente e as consequências do incêndio foram todos capturados em vídeo.

Imagens incríveis do estado de São Paulo, no Brasil, mostram o acidente de avião de sexta-feira… você vê um enorme avião comercial em queda livre, espiralando no céu e caindo no chão enquanto os moradores locais olham horrorizados.

Uma enorme nuvem de fumaça sobe no ar poucos segundos após o acidente, e vídeos adicionais mostram os destroços em chamas no chão.

Confira… parece que a fuselagem do avião está bem no meio de uma área residencial… com chamas enormes queimando a poucos metros das propriedades das pessoas.

Os bombeiros no local afirmam que o avião caiu na cidade de Vinhedo, segundo a Associated Press… embora não esteja claro quantos passageiros estavam a bordo ou qual companhia aérea operava o voo.

Com base no que estamos vendo aqui, não parece que houve sobreviventes… a fuselagem está completamente destruída, e o fogo e a fumaça também não parecem bem.